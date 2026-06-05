Le président du Real Madrid, Florentino Perez, prévoit un accord majeur pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Vitinha, avant les prochaines élections du club. La star portugaise est considérée comme le candidat principal pour le nouveau projet de l'équipe. L'influence du célèbre agent Jorge Mendes devrait être un facteur décisif dans ce transfert. Selon Goal.com rapporte .

Selon Cadena SER, Florentino Perez a promis aux supporters un transfert sensationnel avant les élections de dimanche. Vitinha est actuellement l'un des joueurs les plus importants de l'effectif du Paris Saint-Germain, et son contrat actuel court encore trois ans. Néanmoins, le président du Real Madrid a sérieusement poursuivi ce transfert pour renforcer sa position avant le vote.

Selon les informations, le Real Madrid est prêt à dépenser jusqu'à 150 millions d'euros pour ce transfert. Selon le journaliste espagnol Pacojo Delgado, l'annonce de la signature de Vitinha pourrait mettre fin à la course électorale prématurément. Il est également indiqué que cet accord fait partie d'un projet anticipant le retour de Jose Mourinho à Madrid.

Vitinha devrait devenir la figure centrale de la nouvelle ligne médiane. De plus, le Real Madrid travaille au renforcement d'autres postes. Selon les rapports, Ibrahima Konate pourrait rejoindre le club en tant qu'agent libre, tandis que Denzel Dumfries est attendu pour une clause libératoire de 20 millions d'euros.

Les négociations avec le Paris Saint-Germain ne seront certainement pas faciles, mais les liens étroits de Jorge Mendes avec Jose Mourinho et la direction du Real Madrid pourraient jouer un rôle clé dans la réalisation de ce transfert. Si l'accord est conclu, Vitinha deviendra l'un des achats les plus chers de l'histoire du club.