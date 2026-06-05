Un événement longtemps attendu, très apprécié des supporters locaux et historique s'est produit dans le football ouzbek, en particulier dans la vie du club Navbahor de Namangan. Les représentants du Pays des Faucons ont lancé un projet de coopération internationale complet avec le célèbre club néerlandais Ajax, reconnu mondialement pour la découverte de talents et la création d'un système d'académie puissant.

Conformément à cet accord stratégique formalisé entre les deux parties, le géant d'Amsterdam apportera une aide étroite au développement de l'Académie de football de Navbahor selon les exigences modernes, en alignant et en coordonnant ses activités avec les normes internationales. Plus important encore, le processus de formation des jeunes footballeurs à Namangan sera mené sur la base de la philosophie du football et de la méthodologie spéciale éprouvée de la célèbre école de l'Ajax.

Objectif ultime : Construire l'académie la plus forte du pays

Ce projet majeur et cet accord de partenariat servent de fondement aux nobles objectifs de l'équipe de Navbahor de créer l'une des académies de football les plus modernes, les plus fortes et les plus productives, non seulement dans la vallée de Ferghana, mais dans tout l'Ouzbékistan.

Commentant cet accord historique, le vice-président du club, Akram Dedabayev, a évalué cette étape comme une réussite majeure marquant le début d'une nouvelle ère, non seulement pour Namangan, mais pour tout le football d'Asie centrale :

« Signer un tel accord avec l'Ajax, une légende du football mondial, est une grande fierté et un honneur pour notre club et nos millions de supporters. La méthodologie célèbre des Amstellodamois, qui porte ses fruits depuis des décennies, et leur grande attention portée à l'élévation du sport en Ouzbékistan à un nouveau niveau nous ouvrent la porte à des opportunités uniques. »

Réseau mondial : Le club de Namangan sur la carte du monde

Le directeur football de l'Ajax, Marijn Beuker, a également commenté le projet, soulignant que la coopération avec le club ouzbek constitue une étape importante et stratégique pour élargir davantage l'influence et le prestige des représentants d'Amsterdam sur la scène internationale.

Il est à noter que, dans le cadre de cette coopération, l'Ajax a officiellement ajouté un représentant de l'Ouzbékistan à son prestigieux réseau de clubs internationaux. Le tableau ci-dessous montre avec quels systèmes puissants de quels pays l'équipe de Navbahor s'est associée au sein d'un seul réseau mondial :

Principaux pays du réseau Axe principal de la coopération Espagne, Italie, Autriche, Grèce Intégration de l'expérience européenne Japon, Émirats arabes unis, Ouzbékistan (Navbahor) Détection des talents sur le continent asiatique Mexique Échange d'expérience avec le football transocéanique

Contexte : Alors que les académies de Pakhtakor et de Nasaf dominent dans notre pays, l'entrée de Navbahor dans une coopération avec l'Ajax est une véritable fête pour les supporters de Namangan. Si l'esprit de l'école de Cruyff imprègne Namangan, de nouvelles étoiles pour nos équipes nationales émergeront sans doute de cette oasis dans les années à venir.

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