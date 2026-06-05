Thomas Tuchel prépare un plan spécial pour Harry Kane pour la Coupe du Monde 2026

Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, est aussi précieux pour les "Three Lions" que pour le Bayern Munich. Cependant, il pourrait avoir moins de temps de jeu que prévu lors de la prochaine Coupe du Monde. Selon Sky Sports, Thomas Tuchel prévoit de mettre Kane au repos pendant les matchs de poule aux États-Unis, au Mexique et au Canada en raison de chaleurs anormales. Goal.com rapporte .

La décision du spécialiste allemand d'inclure trois vrais attaquants de pointe dans la liste finale a surpris de nombreux experts. Le journaliste de Sky Sports, Rob Dorsett, a souligné que Tuchel n'avait jamais adopté cette approche pendant les qualifications. L'équipe se prépare actuellement à un match amical contre la Nouvelle-Zélande dans le cadre de son stage à Miami.

Ollie Watkins, vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa, et l'attaquant d'Al-Ahli, Ivan Toney, ont été sélectionnés comme alternatives à Kane. Selon le plan, Harry Kane débutera le match contre la Croatie titulaire, mais son temps de jeu sera limité contre le Ghana. Il devrait être totalement au repos lors du match contre le Panama.

Kane, qui fêtera ses 33 ans fin juillet, a disputé 51 matchs et joué 4 050 minutes pour le Bayern Munich la saison dernière. L'objectif principal de Tuchel est de maintenir son meilleur buteur en pleine forme physique si l'Angleterre atteint les phases à élimination directe.