Google présente l'IA Gemini Go pour les smartphones Android abordables

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Google présente l'IA Gemini Go pour les smartphones Android abordables

Google a annoncé une version spéciale de son assistant IA Gemini pour les smartphones et tablettes aux spécifications techniques de base fonctionnant sous le système d'exploitation Android. La version Gemini Go est conçue pour les appareils de la plateforme Android Go, élargissant les capacités des gadgets abordables. Selon Ixbt.com rapporte .

La principale exigence pour le fonctionnement du nouvel assistant est la présence d'au moins 2 Go de RAM. Cet indicateur est le minimum standard pour les smartphones exécutant Android (Go Edition) à partir d'Android 13. Ainsi, une grande partie des appareils budgétaires modernes pourra utiliser le service Gemini Go.

Gemini Go est une version optimisée de l'IA standard, adaptée pour fonctionner avec des ressources limitées – petite mémoire et faible puissance de calcul. Il remplace l'ancien Google Assistant Go et est intégré à l'application Google Search. Les utilisateurs peuvent l'activer en maintenant enfoncé le bouton « Accueil » ou le bouton d'alimentation.

Malgré sa version allégée, Gemini Go dispose d'un large éventail de fonctions. Il peut analyser des textes, répondre à des questions et créer du contenu. De plus, l'assistant permet de télécharger des documents, des photos et d'autres fichiers comme contexte pour des requêtes et conversations plus complexes.

Le déploiement du service Gemini Go a déjà commencé. Cependant, comme pour les autres mises à jour majeures de Google, ce processus sera effectué progressivement et sera disponible pour les utilisateurs de toutes les régions dans un avenir proche.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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