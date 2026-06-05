Le lancement de la 5G en Russie sera imperceptible pour les utilisateurs ordinaires

Le PDG de MegaFon, Khachatur Pombukhchan, a évalué les attentes concernant le déploiement de la technologie 5G. Selon lui, le lancement de la nouvelle norme sur les fréquences existantes n'augmentera la vitesse de transmission des données que de 18 à 20 %. Il s'agit d'un changement pratiquement imperceptible pour les utilisateurs ordinaires. Comme le rapporte Ixbt.com informe .

Actuellement, seuls environ 10 % des appareils des abonnés en Russie prennent en charge la norme 5G. De plus, Apple et Samsung n'ont pas encore débloqué la fonction 5G pour cette région. De nombreux smartphones de fabricants chinois ne peuvent pas non plus fonctionner dans la plage attribuée de 4,63–4,99 GHz.

Pombukhchan a qualifié de simple « battage médiatique » les publicités des opérateurs annonçant que la 5G serait bientôt accessible à tous. Il a souligné que les principaux avantages de la nouvelle norme – faible latence et transmission rapide de grands volumes de données – seront plus utiles aux clients professionnels, aux villes intelligentes, à la télémédecine et aux véhicules autonomes.

Le développement massif du réseau 5G en Russie devrait commencer dans un an et demi, une fois la production d'équipements de télécommunications locaux établie. Dans un premier temps, le réseau sera déployé dans les lieux très fréquentés tels que les grandes villes, les stades et les parcs.

Selon les données, les dépenses d'investissement totales des opérateurs russes pour la création de l'infrastructure 5G d'ici 2036 pourraient dépasser 335 milliards de roubles. Dont 286 milliards de roubles seront directement alloués au segment des consommateurs (B2C).