Un membre du groupe Via Marokand surprend tout le monde en tenant le micro à l'envers sur scène

Rashid, membre du groupe « Via Marokand », a partagé sur sa page de réseaux sociaux une vidéo qui a amusé ses fans. Elle montre un incident drôle survenu lors d'une émission à laquelle il a participé.

Dans la vidéo, on voit Rashid tenir le microphone à l'envers pendant que les membres du groupe interprètent une chanson. Sa partenaire de scène, Aziza, remarque la situation et tente de le signaler au chanteur par des gestes.

Rashid a également laissé un commentaire humoristique sous la vidéo. « Je suppose que je suis la deuxième personne au monde à tenir un micro à l'envers », a écrit l'artiste.

La séquence a été chaleureusement accueillie par les fans. Dans les commentaires, beaucoup ont trouvé la situation amusante et ont souhaité bonne chance et de nouveaux succès créatifs aux membres du groupe.

La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, remontant le moral des utilisateurs.