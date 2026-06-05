Un cluster chimique de 60 hectares sera établi à Tachkent

Dans le district de Mirzo Ulugbek à Tachkent, un cluster scientifique, productif et éducatif pour l'industrie chimique sera construit.

Le projet, s'étendant sur 60 hectares, intégrera la science de pointe, l'enseignement spécialisé et la production dans une seule zone.

Un centre d'innovation pour les technologies chimiques sera ouvert en coopération avec la Corée du Sud.

Dans le nouveau centre, l'État couvrira 50 % des coûts des travaux scientifiques expérimentaux et pilotes.

D'ici la fin 2025, l'Institut de technologie chimique de Tachkent et la succursale de l'Université russe de technologie chimique Mendeleïev seront relocalisés dans la zone du cluster.

La création du cluster vise à accélérer l'introduction d'innovations dans le secteur chimique et à former du personnel compétitif au niveau international.