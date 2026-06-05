Rodri : Je n'ai jamais cru que je gagnerais le Ballon d'Or

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Rodri : Je n'ai jamais cru que je gagnerais le Ballon d'Or

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a admis qu'il n'avait jamais rêvé de remporter le Ballon d'Or dans son enfance. Selon la star espagnole, il considérait l'obtention d'un tel résultat comme impossible. Dans une interview accordée à DAZN, le footballeur a parlé de sa victoire historique et de ses espoirs pour l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com site d'information.

Rodri a remporté la Premier League, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA avec Manchester City lors de la saison 2023-2024. Il a également été sacré champion d'Europe 2024 avec l'équipe nationale d'Espagne. Ces succès lui ont permis de devenir le premier milieu de terrain à remporter ce prix prestigieux depuis Luka Modrić du Real Madrid en 2018.

« Je ne qualifierais pas cela de rêve, car je ne croyais tout simplement pas que je gagnerais. La vie peut vous surprendre. J'accorde à ce prix l'importance qu'il mérite, mais ce n'était pas mon objectif principal. C'est le résultat d'un travail bien fait. Ce fut un moment très spécial pour moi et ma famille », a souligné le footballeur de 29 ans.

Rodri s'est également exprimé sur le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal. Il a qualifié son compatriote de véritable « monstre » et a exprimé sa conviction qu'il remporterait également le Ballon d'Or à l'avenir. Selon Rodri, Yamal est non seulement excellent sur le terrain, mais aussi une personne formidable dans la vie.

« Actuellement, il y a deux footballeurs espagnols : l'un représente le présent, l'autre l'avenir. Lamine Yamal est déjà devenu une star, et son avenir est étonnant. Un jour, il gagnera certainement le Ballon d'Or. C'est un type formidable, et j'aimerais que les gens le connaissent mieux », a ajouté Rodri.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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