Deux gigafactories de batteries lanceront leurs activités à Moscou en 2026

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Deux gigafactories de batteries lanceront leurs activités à Moscou en 2026

Moscou prévoit de mettre en service deux grandes gigafactories faisant partie du cluster de production de systèmes de stockage d'énergie en 2026. Cela a été annoncé par le maire de la ville, Sergey Sobyanin, dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Selon Ixbt.com rapporte .

Ces entreprises seront les plus grandes capacités de production en Russie, spécialisées principalement dans la fourniture de batteries de traction pour les véhicules électriques. Le plan prévoit la production de cellules lithium-ion, de modules et de systèmes de stockage d'énergie stationnaires dans les usines. Le démarrage de la production est prévu en septembre, tandis que la fabrication de batteries compactes débutera en décembre.

Une fois le projet à pleine capacité, les usines pourront produire jusqu'à 33 millions de cellules de batterie par an. Cela devrait faire passer l'industrie des véhicules électriques de la région à un tout nouveau niveau.

Par ailleurs, d'importants mémorandums sur le développement du transport électrique ont été signés lors du forum. En particulier, le premier centre à cycle complet en Russie pour les tests et la certification des systèmes de stockage d'énergie sera établi dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou.

Selon Sobyanin, l'absence actuelle de tels centres oblige les fabricants à envoyer leurs produits à l'étranger. Le nouveau centre contribuera à réduire les délais et les coûts des projets, accélérant ainsi le développement du secteur.

GigafactoryBatterieVéhicule ÉlectriqueTechnologieMoscou
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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