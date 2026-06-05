Le cours du Bitcoin chute sous les 62 000 USD avec une panne du réseau Zcash

À la veille de la publication de données clés sur le marché du travail américain, le prix du Bitcoin a continué de baisser, passant sous le seuil des 62 000 USD. Les investisseurs attendent des indicateurs économiques susceptibles d'influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt. Selon Coindesk.com rapporte .

Dans un contexte de baisse générale du marché des cryptomonnaies, un dysfonctionnement technique détecté sur le réseau Zcash a également inquiété les traders. Cette erreur a remis au premier plan les débats sur la sécurité des actifs cryptographiques axés sur la confidentialité.

Actuellement, le Bitcoin et d'autres grands actifs cryptographiques, y compris Ethereum et Solana, perdent de la valeur. Les acteurs du marché surveillent de près les évolutions des indices Nasdaq et S&P 500, ainsi que les taux d'inflation dans l'économie mondiale.

Selon les analystes, si le rapport sur le marché du travail est plus fort que prévu, la valeur du USD pourrait augmenter, exerçant une pression supplémentaire sur le prix du Bitcoin. À l'inverse, des signes de ralentissement économique pourraient potentiellement déclencher une nouvelle vague de croissance sur le marché des cryptos.