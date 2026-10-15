Royale Union SG — Real Sociedad : compositions et direct commenté

52 Sergio Gómez (Real Sociedad) a rapidement joué le coup franc avec une passe courte.

51 Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise) réussit à récupérer le ballon mais commet une faute, l'arbitre siffle. Coup franc pour la Real Sociedad.

49 Relebogile Mofokeng (Union SG) a reçu une passe précise et s'est retrouvé seul face au gardien, mais sa frappe est allée directement sur Unai Marrero, le gardien veillant au grain pour capter facilement le ballon.

48 Guillherme Smith (Royals Union SG) adresse une passe précise dans la surface, mais Relebohile Mofokeng perd son duel face au défenseur.

46 But ! Une terrible erreur de l'adversaire a offert une chance à Beñat Turrientes (Real Sociedad), qui a poussé le ballon au fond des filets de près. 0:1.

46 Changement à la mi-temps. Yangel Herrera (Real Sociedad) ne continue pas, il est remplacé par Beñat Turrientes.

46 La seconde période a commencé.

45+2 La première mi-temps du match d'aujourd'hui est terminée.

45 1 minute ajoutée au temps réglementaire.

44 La Real Sociedad maîtrise très bien le milieu de terrain grâce à des passes précises.

40 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) n'a pas pu centrer le coup franc, sa tentative a été écartée par la défense adverse.

39 L'arbitre Goga Kikacheishvili a arrêté le jeu, s'est dirigé vers la touche, a parlé à David Hubert, puis lui a montré un carton jaune.

38 Nohim Chibane (Royale Union SG) récupère le ballon et réagit avec colère au sifflet de Goga Kikacheishvili pour une faute. Real Sociedad va donner le coup franc.

38 Besfort Zeneli (Royals Union SG) tente sa chance de loin, mais le mur saute à l'unisson et contre le coup franc. Le danger est écarté !

36 Yangel Herrera (Real Sociedad) a tenté de toucher le ballon mais a touché la jambe de son adversaire. Goga Kikacheishvili a sifflé une faute. L'Union Saint-Gilloise va donner le coup franc. C'est une bonne position pour un tir direct au but.

33 Voici la décision du VAR sur l'action du penalty – PAS DE PENALTY pour la Real Sociedad ! Le jeu peut continuer.

33 Malgré les réclamations de penalty des joueurs de la Real Sociedad, le jeu continue. Arrêtez ! L'arbitre Goga Kikacheishvili vient d'arrêter le match et va revoir cette action grâce à la VAR ! Voyons ce qui va se passer.

32 Dans cette situation, Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise) semble toucher le ballon de la main dans la surface, mais l'arbitre ne bronche pas et laisse jouer. Pas de penalty !

32 À la suite d'un corner tiré par Sergio Gómez (Real Sociedad), le ballon a été dégagé en urgence.

31 Le total des tirs est de 6 à 2. Les statistiques des tirs cadrés sont de 1 à 0.

30 Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) adresse une passe précise dans la surface à Job Ochieng, mais Hervé Koffi intervient à temps pour écarter le danger.

28 Relebogile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) élimine son adversaire, mais ne parvient pas à garder le ballon dans le terrain.

26 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) adresse une longue passe vers l'avant, mais le ballon est trop appuyé pour Mateo Biondic et l'occasion est gâchée. Le ballon sort des limites du terrain et le Real Sociedad va relancer par un six mètres.

25 Le centre de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) n'a pas atteint Gonçalo Guedes, un défenseur ayant bien anticipé pour intercepter. Si la passe était intervenue un peu plus tôt, Gonçalo Guedes se serait retrouvé dans une excellente position.

23 Excellente défense. Igor Zubeldia (Real Sociedad) a essayé de trouver Mikel Oyarzabal dans la surface, mais la passe a été bloquée. Le ballon est sorti et le Royal Union SG va relancer par un 6 mètres.

20 Louis Patris sert son coéquipier dans la surface, mais la frappe de Relebogile Mofokeng (Union SG) passe tout près du poteau droit.

19 Igor Zubeldia (Real Sociedad) récupère le ballon repoussé aux abords de la surface, mais sa puissante frappe passe au-dessus de la barre transversale.

19 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) frappe de loin, cela aurait pu être dangereux pour le gardien, mais un défenseur a contré le ballon, on ne peut donc que deviner comment cela aurait fini.

18 Job Ochieng (Real Sociedad) s'est créé un espace dans la surface, manquant de peu de reprendre un centre venu de loin. L'assistant a accordé une touche pour l'Union Saint-Gilloise.

17 Possession – 51:49.

17 Camiel Van de Perre (Royale Union SG) a tenté de trouver son coéquipier, mais a mis trop de force dans sa passe et l'occasion est gâchée. Le ballon est sorti, Real Sociedad relancera par un renvoi aux 5,50m.

16 Le ballon a été transmis à Darius Olaru (Royale Union SG) près de la limite de la surface. Il a tiré à travers une foule de joueurs vers le côté droit du but, obligeant Unai Marrero à réaliser un superbe arrêt.

15 Camiel Van De Perre (Royale Union SG) se prend la tête entre les mains après avoir manqué une belle occasion ! Il a bien récupéré le ballon et armé une frappe de loin, mais sa tentative est complètement ratée et passe largement à côté du poteau gauche.

14 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) est sanctionné pour une faute. Goga Kikacheishvili a bien vu l'action et siffle.

11 Relebogile Mofokeng (Royale Union SG) reçoit une passe précise dans la surface de réparation et décoche immédiatement une frappe, mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale.

9 Macire Sylla (Royale Union SG) a fait un appel parfait pour reprendre un excellent centre dans la surface. Il a bien détendu ses grands segments, mais sa frappe puissante a manqué de peu de précision et a touché le poteau droit.

8 Besfort Zeneli (Royale Union SG) envoie le corner dans la surface, mais les défenseurs adverses éloignent tranquillement le ballon.

6 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) s'est engouffré derrière les défenseurs, mais le jeu a été interrompu pour hors-jeu.

5 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) adresse une passe précise dans la surface à Mikel Oyarzabal, mais Hervé Koffi reste vigilant et écarte le danger.

4 La Real Sociedad s'adapte au jeu et contrôle le ballon. Ils attendent le bon moment pour créer de nouvelles opportunités en attaque.

1 Il semble qu'Igor Zubeldia (Real Sociedad) ait écopé d'un carton rouge pour ce tacle violent. Goga Kikacheishvili ne tolère pas ce genre de comportement sur le terrain et a sifflé faute. L'Union Saint-Gilloise va jouer le coup franc et aura l'occasion de mettre la pression devant le but adverse.

1 Le match vient juste de commencer.

21:47 La Real Sociedad donne le coup d'envoi du match.

21:45 Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Goga Kikacheishvili, qui tâchera d'officier équitablement et d'éviter les erreurs.

21:45 Les compositions de départ sont désormais connues. Vous pouvez les retrouver dans les détails du match.