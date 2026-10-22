Jablonec – Brighton : compositions et direct commenté

Le match Jablonec – Brighton, comptant pour la Ligue Europa Conférence, débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Jablonec : 1. Hanuš J., 18. Cedidla M., 4. Tekijaški N. (capitaine), 15. Pavlović D., 20. Sláma J., 13. Sedláček R., 6. Okeke N., 7. Čanturišvili V., 17. Alium S., 21. Polidar M., 9. Rusek A.

Remplaçants de Jablonec : 19. Chramosta J., 24. Hollý D., 34. Kubát A., 36. Kuol G., 31. Malý E., 99. Michalak K., 25. Nebyla S., 57. Novák F., 12. Nikrin D., 14. Souček D., 8. Zorvan F.

Entraîneur de Jablonec : Kozel L.

Composition de départ de Brighton : 1. Verbruggen B., 20. Costinha, 30. Svoboda M., 21. Boskali O., 3. Hadjam J., 35. Yalcouyé M., 8. Hinshelwood J., 13. Groß P. (capitaine), 15. Osman I., 10. Rutter G., 33. O'Riley M.

Remplaçants de Brighton : 14. Andres K., 26. Ayari Y., 12. David P., 5. Dunk L., 61. Hall S., 59. Ibrahim Y., 24. Kadioglu F., 19. Kostoulas K., 38. McGill T., 50. Nti S., 49. Oriola N., 44. Vušković L.

Entraîneur de Brighton : Hürzeler F.