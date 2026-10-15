Brighton - Kauno Žalgiris : compositions et direct commenté

64 Brighton construit son attaque patiemment en essayant de percer la défense.

63 Changement. Amine Benchaib a tout donné et cède sa place à Vykintas Slivka (Kauno Zalgiris).

62 Amine Benchaib (Kauno Žalgiris) est en grande difficulté. On va bientôt savoir la gravité de sa blessure.

61 Amin Benchaib (FC Kauno Zalgiris) quitte le terrain sur blessure. Zeljko Sopic fait entrer Vykintas Slivka.

60 Amin Benchaib (Kauno Zalgiris) est dans une très mauvaise posture en ce moment. Nous saurons à quel point sa blessure est grave.

59 Brighton obtient un corner.

59 Promise David (Brighton) décoche une frappe puissante vers le coin inférieur droit, mais le gardien s'envole comme Superman pour repousser le ballon.

59 Nous assistons à un changement. Gabriel Debeljuh (FC Kauno Zalgiris) entre en jeu à la place de Renan Oliveira.

59 Remplacement. Anthony Kalik (FC Kauno Zalgiris) reçoit le signal de l'arbitre et peut maintenant entrer sur le terrain, tandis que Franco Baldassarra quitte la pelouse.

59 Fabian Hürzeler a décidé d'apporter du sang neuf, Promise David (Brighton) entre en jeu à la place de Jack Hinshelwood.

57 Nous assistons à un changement. Gabriel Debeljuh (FK Kauno Žalgiris) entre en jeu à la place de Renan Oliveira.

57 Changement. Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) reçoit le signal de l'arbitre et peut maintenant entrer sur le terrain, tandis que Franco Baldassarra quitte la pelouse.

57 Fabian Hürzeler décide d'apporter du sang neuf, Promise David (Brighton) remplace Jack Hinshelwood.

57 Pascal Groß quitte le terrain, remplacé par Yasin Ayari (Brighton).

53 But ! Georginio Rutter (Brighton) trouve de l'espace dans la surface après une passe d'Ibrahim Osman et place le ballon à ras de terre au milieu du but. 3:0.

53 Ibrahim Osman (Brighton) reçoit une passe précise près de la limite de la surface et frappe. Sa frappe imprécise passe nettement à côté du poteau droit.

51 La faute d'Ibrahim Osman (Brighton) n'a pas échappé à Mikkel Redder, qui a sifflé sans hésiter.

49 Brighton a concédé un corner à son adversaire.

49 L'arbitre siffle, Brighton va tirer un corner.

47 L'arbitre désigne le drapeau de corner, et Brighton va exécuter le corner.

46 Changement à la mi-temps. Fabien Ourega (FC Kauno Žalgiris) cède sa place à Rokas Lekiatas.

46 Željko Sopić a effectué un changement à la mi-temps. Leon Kreković a remplacé Leo Ribeiro (FC Kauno Žalgiris).

46 Les équipes sont de retour sur le terrain pour la seconde période et il y a un changement. Fabian Hürzeler donne sa chance à Maxim De Cuyper, tandis qu'Olivier Boscagli (Brighton) quitte la pelouse.

46 C'est terminé pour Lewis Dunk (Brighton). Il est remplacé par Luka Vuskovic en seconde période.

46 Les joueurs sont de retour sur la pelouse après la pause et la seconde période va bientôt commencer.

45+3 L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps et les joueurs se dirigent vers les vestiaires.

45+2 Jack Hinshelwood (Brighton) a superbement contrôlé un centre dans la surface et a décoché une frappe puissante dans le coin inférieur droit. Quel tir précis !

45 2 minutes de temps additionnel.

45 Quelle occasion ! Jack Hinshelwood (Brighton) reprend de la tête un superbe centre venu des ailes depuis le centre de la surface, mais le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale !

43 La décision de la VAR est tombée : l'arbitre Mikkel Redder indique que le but est validé ! Les joueurs de Brighton célèbrent le but.

42 Le but de Brighton est examiné par l'arbitre via la VAR ! Il semble clairement hésiter ou on vient de lui transmettre une information.

41 But ! Georginio Rutter (Brighton) reçoit une magnifique passe et place le ballon avec précision dans le petit filet droit pour ouvrir le score ! Brighton 1-0 Kauno Zalgiris.

39 Ibrahim Osman (Brighton) reçoit une passe précise près de la surface, mais rate sa frappe et le ballon s'envole au-dessus de la transversale. Très peu inspiré !

37 Renan Oliveira (FC Kauno Žalgiris) est blessé.

35 Brighton a une chance de marquer sur corner.

34 Quel arrêt extraordinaire du gardien ! Tomas Svedkauskas a réalisé une superbe détente pour repousser la tête de Jack Hinshelwood (Brighton) décochée près de la surface. Le ballon se dirigeait tout droit vers le poteau gauche, mais Tomas Svedkauskas a sorti une parade magnifique !

32 Ibrahim Osman (Brighton) commet une faute et Mikkel Redder siffle l'infraction.

31 Lewis Dunk (Brighton) a bien repris une superbe passe longue et a tenté sa chance depuis l'extérieur de la surface, mais sa frappe est passée au-dessus de la barre.

29 Brighton contrôle le ballon et propose actuellement des passes style tiki-taka.

27 Franco Baldassarra (FC Kauno Zalgiris) arrive sur le ballon et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon passe de peu à côté du poteau droit.

24 Matt O'Riley (Brighton) s'en veut, car après s'être créé une bonne position, il a manqué sa passe. Le ballon est sorti et le gardien du Kauno Žalgiris va dégager.

23 Pascal Groß (Brighton) s'apprête à tirer le corner.

22 Olivier Boscagli (Brighton) s'approche pour tirer le corner, un centre dans la surface est attendu.

19 Malick Yalcouyé (Brighton) commet une faute avec un tacle dur sur son adversaire.

16 Jack Hinshelwood (Brighton) a commis une faute grossière et Mikkel Redder a sifflé.

14 Corner. Pascal Groß (Brighton) se prépare à centrer dans la surface de réparation.

14 Pascal Groß (Brighton) s'avance pour tirer le coup franc et choisit de frapper, mais le ballon termine directement dans les gants de Tomas Švedkauskas.

14 Fabien Ourega (FK Kauno Žalgiris) reçoit un carton jaune.

12 Fabien Ourega (FC Kauno Zalgiris) écope d'un carton jaune pour une faute. Il semble mécontent de la décision, mais Mikkel Redder ignore les protestations.

11 Pascal Groß (Brighton) tire le corner.

10 L'arbitre de touche a pris la bonne décision et Brighton va obtenir un corner.

7 Le ballon est sorti, et le jeu reprendra par un renvoi aux 5,50 mètres pour le Kauno Žalgiris.

5 Le ballon est sorti, et Brighton va obtenir un corner.

2 Costinha (Brighton) s'élève plus haut que tout le monde au centre de la surface pour reprendre le centre de la tête et décoche une puissante tête vers le but, mais malheureusement, le ballon passe au-dessus de la barre transversale.

1 Le match vient de commencer, la première mi-temps est en cours.

00:02 Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match va bientôt commencer. Le Kauno Žalgiris donnera le coup d'envoi.

00:00 Mikkel Redder a été désigné arbitre principal de ce match.

00:00 Les compositions de départ ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans la section dédiée.