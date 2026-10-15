Fribourg — Jablonec : compositions et direct commenté

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Fribourg — Jablonec : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre Fribourg et Jablonec débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Fribourg : 1. Backhaus N., 8. Eggestein M., 28. Ginter M., 32. Grifo V., 30. Günter C. (capitaine), 9. Höler L., 22. Rohl M., 17. Kübler L., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 14. Doan R.

Entraîneur de Fribourg : Schuster J.

Composition de départ de Jablonec : 1. Hanuš J., 17. Alium S., 18. Cedidla M., 7. Chanturishvili V., 6. Okeke N., 15. Pavlovic D., 21. Polidar M., 9. Rusek A., 13. Sedláček R., 20. Sláma J., 4. Tekijaški N. (capitaine).

Entraîneur de Jablonec : Kozel L.

FribourgJablonecLigue ConférenceFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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