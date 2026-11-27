Lugano s'incline à l'extérieur face à Jablonec lors d'un match disputé par Behruz Karimov
Dans une rencontre comptant pour la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Conference League, le club suisse Lugano s'est déplacé sur la pelouse du club tchèque Jablonec et s'est incliné sur le score de 0:2 . Lors de ce match, le défenseur ouzbek évoluant sous les couleurs de Lugano, Behruz Karimov , a été titularisé et a disputé l'intégralité des 90 minutes.
Détails du match : des buts inscrits en seconde période
Égalité en première période : Durant les 45 premières minutes, les deux équipes ont fait preuve de prudence et aucun but n'a été marqué avant la pause.
Les frappes décisives des locaux : En seconde période, les Tchèques ont intensifié la pression — à la 70e minute, Sedláček a ouvert le score, puis à la 85e minute, Javo a inscrit le deuxième but de Jablonec, scellant ainsi le sort du match.
Classement et feuille de match
Malgré cette défaite, Lugano avec 9 points reste dans le haut du tableau — à la 6e place . De son côté, Jablonec, vainqueur, porte son total à 5 points et remonte à la 16e place .
Statistiques
Détails
Phase de compétition
UEFA Conference League, 4e journée
Résultat du match
Jablonec 2:0 Lugano
Buteurs
Sedláček (70'), Javo (85')
Participation de Behruz Karimov
Titulaire 90 minutes complètes sur le terrain
Classement
Lugano — 6e place (9 points) / Jablonec — 16e place (5 points)
Composition de Jablonec : Mičelák, Sedlá (Novák, 87), Tekijaški, Pavlović, Sláma, Sedláček, Okeke, Čanturišvili, Hollý (Rusek, 60), Alium (Polidar, 90+2), Javo.
Composition de Lugano : Ballmoos, Bichsel (Marques, 81), Mai, Papadopoulos, Alioski, Bislimi, Canducci (Moncada, 81), Behruz Karimov, Pihlström, Ajeti (Behrens, 81), Castro (Steffen, 63).
Selon vous, Behruz Karimov, qui accumule du temps de jeu en championnat suisse et en coupes d'Europe, peut-il devenir prochainement l'un des piliers défensifs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ?
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