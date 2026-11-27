Dans une rencontre comptant pour la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Conference League, le club suisse Lugano s'est déplacé sur la pelouse du club tchèque Jablonec et s'est incliné sur le score de 0:2 . Lors de ce match, le défenseur ouzbek évoluant sous les couleurs de Lugano, Behruz Karimov , a été titularisé et a disputé l'intégralité des 90 minutes.

Détails du match : des buts inscrits en seconde période

Égalité en première période : Durant les 45 premières minutes, les deux équipes ont fait preuve de prudence et aucun but n'a été marqué avant la pause.

Les frappes décisives des locaux : En seconde période, les Tchèques ont intensifié la pression — à la 70e minute, Sedláček a ouvert le score, puis à la 85e minute, Javo a inscrit le deuxième but de Jablonec, scellant ainsi le sort du match.

Classement et feuille de match