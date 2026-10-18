Brighton — Crystal Palace : compositions et direct commenté

La rencontre de Premier League entre Brighton et Crystal Palace débutera le 18 octobre à 18h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Brighton : 1. Verbruggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Y., 21. Boskali O., 29. De Cuyper M., 5. Dunk L. (capitaine), 25. Gomes D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vuskovic L.

Remplaçants de Brighton : 20. Costinha, 3. Hadjam J., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 23. Steele J., 30. Svoboda M., 35. Yalcouye M.

Entraîneur de Brighton : Hürzeler F.

Composition de départ de Crystal Palace : 44. Benitez W., 21. Ahanor J., 6. Kanvo J., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 22. Larsen J., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 23. Timber J., 20. Wharton A. (capitaine).

Remplaçants de Crystal Palace : 19. Hughes W., 8. Lerma J., 14. Mateta J.P., 31. Matthews R., 11. McNeil D., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.

Entraîneur de Crystal Palace : Sage P.