Brighton — Crystal Palace : compositions et direct commenté

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Brighton — Crystal Palace : compositions et direct commenté

La rencontre de Premier League entre Brighton et Crystal Palace débutera le 18 octobre à 18h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Brighton : 1. Verbruggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Y., 21. Boskali O., 29. De Cuyper M., 5. Dunk L. (capitaine), 25. Gomes D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vuskovic L.

Remplaçants de Brighton : 20. Costinha, 3. Hadjam J., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 23. Steele J., 30. Svoboda M., 35. Yalcouye M.

Entraîneur de Brighton : Hürzeler F.

Composition de départ de Crystal Palace : 44. Benitez W., 21. Ahanor J., 6. Kanvo J., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 22. Larsen J., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 23. Timber J., 20. Wharton A. (capitaine).

Remplaçants de Crystal Palace : 19. Hughes W., 8. Lerma J., 14. Mateta J.P., 31. Matthews R., 11. McNeil D., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.

Entraîneur de Crystal Palace : Sage P.

En direct3-0 EN DIRECT
17
Pascal Groß (Brighton) adresse un superbe centre dans la surface, mais un défenseur dégage le ballon.
15
Robert Jones a bien vu l'action et siffle une faute de Jorgen Larsen (Crystal Palace). Brighton va bénéficier d'un coup franc.
12
Crystal Palace a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
12
La frappe d'Anan Khalaili (Crystal Palace) depuis l'extérieur de la surface n'est pas cadrée. Superbe arrêt de Bart Verbruggen qui détourne le ballon du coin inférieur droit. Le ballon sort et un corner est accordé. Crystal Palace aura l'occasion de se montrer dangereux devant le but adverse.
103-0
But ! Charalampos Kostoulas sert Yasin Ayari (Brighton), dont la frappe de l'intérieur de la surface est déviée et trompe le gardien Walter Benitez, impuissant. 3:0.
72-0
Diego Gómez (Brighton) contrôle une passe magnifique et décoche une frappe de loin dans la lucarne où le gardien ne pouvait rien. Quel superbe but !
6
Maxim De Cuyper (Brighton) tacle pour récupérer le ballon, mais touche la jambe de son adversaire. L'arbitre siffle. Coup franc pour Crystal Palace.
4
CONTRE SON CAMP ! Le coup franc est envoyé dans la surface et Chadi Riad (Crystal Palace) trompe malencontreusement son propre gardien. 1:0.
3
Robert Jones siffle une faute d'Anan Khalaili (Crystal Palace) sur son adversaire. Brighton va donner le coup franc.
3
Le centre de Pascal Groß (Brighton) n'a pas atteint la surface de réparation, les défenseurs ont éloigné le danger.
1
La première mi-temps de ce match va bientôt commencer.
18:00
Brighton engage le match.
18:00
Présentons l'arbitre principal du match d'aujourd'hui, il s'agit de Robert Jones.
18:00
Dans les détails de ce match, vous pouvez consulter les compositions d'équipes avant le coup d'envoi.
18:00
Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrir tous les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez.
BrightonCrystal PalacePremier LeagueFootballAngleterre
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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