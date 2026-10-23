Torino — Monza : compositions et direct commenté

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Torino — Monza : compositions et direct commenté

Le match de Serie A entre le Torino et Monza débutera le 23 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Torino : 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Bellegarde J., 77. Katchamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (capitaine).

Remplaçants du Torino : 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Zapata D.

Entraîneur du Torino : Abate I.

Composition de départ de Monza : 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Entraîneur de Monza : Juric I.

En direct EN DIRECT
23:45
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Matteo Marchetti.
23:45
Les compositions de départ ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans la section dédiée.
23:45
Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrir tous les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, alors installez-vous confortablement et profitez.
TorinoMonzaSerie AFootballItalie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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