Torino — Monza : compositions et direct commenté

Le match de Serie A entre le Torino et Monza débutera le 23 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Torino : 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Bellegarde J., 77. Katchamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (capitaine).

Remplaçants du Torino : 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Zapata D.

Entraîneur du Torino : Abate I.

Composition de départ de Monza : 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Entraîneur de Monza : Juric I.