La 7e journée de Serie A s'achève sur des résultats surprenants

·46·Sport
La 7e journée de Serie A s'achève sur des résultats surprenants

Les deux dernières rencontres de la 7e journée de Serie A italienne ont offert aux fans des matchs prolifiques et spectaculaires.

Le club de Torino a remporté une victoire convaincante à l'extérieur contre Parme sur le score de 3:0 , tandis que Monza a créé une véritable sensation en battant Cagliari, pourtant considéré comme un adversaire coriace, sur le score de 4 buts à 0 à domicile.

Parme – Torino (0:3) : Le récital de Simeone

Les Turinois, en déplacement, ont pris le contrôle du match dès les premières minutes :

  • Le doublé de Simeone : Giovanni Simeone, homme du match, a inscrit un doublé en marquant aux 4e et 69e minutes ;

  • Le deuxième but d'Adams : À la 24e minute, Che Adams a porté le score à 2:0, consolidant l'avantage des visiteurs ;

  • Progression au classement : Après cette victoire importante, le Torino porte son total à 7 points et remonte à la 13e place. Parme, avec 4 points, reste à la 16e position.

Monza – Cagliari (4:0) : L'éclat de Varela et une large victoire

Dans l'autre match phare de la journée, les supporters de Monza ont célébré une véritable fête du but :

  • Kouadio ouvre le score : À la 39e minute, Kouadio a donné l'avantage aux locaux — 1:0 ;

  • Le doublé de Varela : Très actif en seconde période, Varela a trompé le gardien adverse aux 47e et 79e minutes, assurant une large victoire ;

  • Robinson scelle le score : À la 66e minute, Robinson a également inscrit son nom au tableau d'affichage — 4:0 ;

  • Changement de situation : Avec ces 4 buts sans réponse, Monza porte son total à 7 points et grimpe à la 14e place. Cagliari, 7e avec 13 points, a subi une défaite inattendue et lourde.

Serie A. Rapport des matchs de la 7e journée

Parme — Torino 0:3

Buts : Simeone (4, 69), Adams (24).

  • Torino : Perri, Ismajli, Coco, Comuzzo, Mandragora (Gineitis, 63), Belahyane (Zakaria, 73), Vlasic (Cesare, 73), Braganca, Cacciamani, Simeone (Zapata, 83), Che Adams (Kulenovic, 63).

Monza — Cagliari 4:0

Buts : Kouadio (39), Varela (47, 79), Robinson (66).

  • Monza : Ternkvist, Kouadio (Bakun, 81), Goglichidze, Carboni, Mangas, Akinsanmiro (Folorunsho, 81), Birindelli, Foye (Colpani, 64), Varela (Cutrone, 81), Robinson (Forson, 87).

TorinoParmeMonzaCagliariSerie A
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Monza — Cagliari : compositions et direct commentéMonza — Cagliari : compositions et direct commentéHier 20:32Parme — Torino : compositions et direct commentéParme — Torino : compositions et direct commentéHier 22:49L'Inter écrase Parme et prend la tête de la Serie AL'Inter écrase Parme et prend la tête de la Serie A11 octobre 08:58Monza annonce son nouvel entraîneur : Ivan Juric prend les commandesMonza annonce son nouvel entraîneur : Ivan Juric prend les commandes29 juin 21:58« Le vol de 3 minutes » déjoué : comment des œuvres inestimables ont-elles été retrouvées en Italie ?« Le vol de 3 minutes » déjoué : comment des œuvres inestimables ont-elles été retrouvées en Italie ?15 août 09:28Parme s’apprête à recruter David Romero et est prête à laisser partir PellegrinoParme s’apprête à recruter David Romero et est prête à laisser partir Pellegrino7 août 02:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs