La 7e journée de Serie A s'achève sur des résultats surprenants

Les deux dernières rencontres de la 7e journée de Serie A italienne ont offert aux fans des matchs prolifiques et spectaculaires.

Le club de Torino a remporté une victoire convaincante à l'extérieur contre Parme sur le score de 3:0 , tandis que Monza a créé une véritable sensation en battant Cagliari, pourtant considéré comme un adversaire coriace, sur le score de 4 buts à 0 à domicile.

Parme – Torino (0:3) : Le récital de Simeone

Les Turinois, en déplacement, ont pris le contrôle du match dès les premières minutes :

Le doublé de Simeone : Giovanni Simeone, homme du match, a inscrit un doublé en marquant aux 4e et 69e minutes ;

Le deuxième but d'Adams : À la 24e minute, Che Adams a porté le score à 2:0, consolidant l'avantage des visiteurs ;

Progression au classement : Après cette victoire importante, le Torino porte son total à 7 points et remonte à la 13e place. Parme, avec 4 points, reste à la 16e position.

Monza – Cagliari (4:0) : L'éclat de Varela et une large victoire

Dans l'autre match phare de la journée, les supporters de Monza ont célébré une véritable fête du but :

Kouadio ouvre le score : À la 39e minute, Kouadio a donné l'avantage aux locaux — 1:0 ;

Le doublé de Varela : Très actif en seconde période, Varela a trompé le gardien adverse aux 47e et 79e minutes, assurant une large victoire ;

Robinson scelle le score : À la 66e minute, Robinson a également inscrit son nom au tableau d'affichage — 4:0 ;

Changement de situation : Avec ces 4 buts sans réponse, Monza porte son total à 7 points et grimpe à la 14e place. Cagliari, 7e avec 13 points, a subi une défaite inattendue et lourde.

Serie A. Rapport des matchs de la 7e journée

Parme — Torino 0:3

Buts : Simeone (4, 69), Adams (24).

Torino : Perri, Ismajli, Coco, Comuzzo, Mandragora (Gineitis, 63), Belahyane (Zakaria, 73), Vlasic (Cesare, 73), Braganca, Cacciamani, Simeone (Zapata, 83), Che Adams (Kulenovic, 63).

Monza — Cagliari 4:0

Buts : Kouadio (39), Varela (47, 79), Robinson (66).