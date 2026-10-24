Festival de buts lors de la 8e journée de Serie A : La résistance de Monza brisée à Turin

Dans le cadre de la 8e journée de Serie A italienne, le club de Torino a accueilli Monza sur ses terres. Dans un match intense et spectaculaire pour les supporters, les hôtes ont décroché une victoire méritée sur le score de 3-2.

Ce succès permet aux Turinois de se rapprocher du haut du tableau.

Déroulement du match : Ouverture du score et réponse rapide des visiteurs

La rencontre a débuté par une domination des locaux :

Premier but : À la 39e minute, Kian Fitz-Jim a ouvert le score d'une frappe précise, donnant l'avantage au Torino (1-0) ;

Égalisation rapide en seconde période : De retour des vestiaires, les visiteurs ont réagi dès la 47e minute — Gustavo Varela a trompé le gardien du Torino, relançant le suspense (1-1).

Buts décisifs : Belghali et Vlašić assurent la victoire

Après avoir encaissé ce but, les Turinois ont intensifié leur pressing :

Reprise de l'avantage : À la 61e minute, Rafik Belghali a inscrit le deuxième but des locaux, redonnant l'avantage à son équipe (2-1) ;

Le but crucial de Vlašić : À la 72e minute, le milieu de terrain croate expérimenté Nikola Vlašić a creusé l'écart, scellant ainsi les bases de la victoire (3-1) ;

Suspense en fin de match : Dans le temps additionnel (90e), Patterson a marqué le deuxième but de Monza pour réduire l'écart, mais le temps restant était insuffisant pour éviter la défaite (3-2).

Classement : Le Torino grimpe à la 8e place

Ces 3 points améliorent la position des Turinois :

Torino : Porte son total à 13 points et se hisse à la 8e place du classement de Serie A ;

Monza : reste à la 14e place avec 7 points.

Feuille de match :

Serie A. 8e journée

Torino — Monza 3-2