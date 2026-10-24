Festival de buts lors de la 8e journée de Serie A : La résistance de Monza brisée à Turin
Dans le cadre de la 8e journée de Serie A italienne, le club de Torino a accueilli Monza sur ses terres. Dans un match intense et spectaculaire pour les supporters, les hôtes ont décroché une victoire méritée sur le score de 3-2.
Ce succès permet aux Turinois de se rapprocher du haut du tableau.
Déroulement du match : Ouverture du score et réponse rapide des visiteurs
La rencontre a débuté par une domination des locaux :
Premier but : À la 39e minute, Kian Fitz-Jim a ouvert le score d'une frappe précise, donnant l'avantage au Torino (1-0) ;
Égalisation rapide en seconde période : De retour des vestiaires, les visiteurs ont réagi dès la 47e minute — Gustavo Varela a trompé le gardien du Torino, relançant le suspense (1-1).
Buts décisifs : Belghali et Vlašić assurent la victoire
Après avoir encaissé ce but, les Turinois ont intensifié leur pressing :
Reprise de l'avantage : À la 61e minute, Rafik Belghali a inscrit le deuxième but des locaux, redonnant l'avantage à son équipe (2-1) ;
Le but crucial de Vlašić : À la 72e minute, le milieu de terrain croate expérimenté Nikola Vlašić a creusé l'écart, scellant ainsi les bases de la victoire (3-1) ;
Suspense en fin de match : Dans le temps additionnel (90e), Patterson a marqué le deuxième but de Monza pour réduire l'écart, mais le temps restant était insuffisant pour éviter la défaite (3-2).
Classement : Le Torino grimpe à la 8e place
Ces 3 points améliorent la position des Turinois :
Torino : Porte son total à 13 points et se hisse à la 8e place du classement de Serie A ;
Monza : reste à la 14e place avec 7 points.
Feuille de match :
Serie A. 8e journée
Torino — Monza 3-2
Buts : Kian Fitz-Jim 39e, Rafik Belghali 61e, Nikola Vlašić 72e — Gustavo Varela 47e, Patterson 90e.
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