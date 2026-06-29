Monza annonce son nouvel entraîneur : Ivan Juric prend les commandes

Le club de Monza a officiellement annoncé la nomination d'Ivan Juric au poste d'entraîneur principal. Le technicien croate de 50 ans remplace Paolo Bianco.

Pour la nouvelle saison, Monza participera à nouveau à la Serie A italienne. C'est pourquoi la direction du club a confié la tâche de maintenir l'équipe dans l'élite à un entraîneur expérimenté.

Monza est de retour en Serie A

Après une saison passée en Serie B, le club a réussi à revenir dans la division supérieure italienne.

L'objectif principal est désormais de bâtir un effectif compétitif en Serie A et de préserver sa place parmi l'élite.

Ivan Juric est devenu la figure centrale de ce nouveau projet.

Juric remplace Paolo Bianco

Selon le communiqué officiel du club, le technicien de 50 ans a pris la direction de l'équipe après Paolo Bianco.

Juric connaît bien l'environnement du football italien et possède une expérience dans divers clubs. La direction de Monza est convaincue qu'il peut adapter l'équipe à un jeu organisé, physiquement fort et discipliné.

Un passage bref à l'Atalanta

Ivan Juric a précédemment dirigé le club d'Atalanta.

Il a travaillé six mois au sein du club de Bergame, durant lesquels il a dirigé 15 matchs officiels.

Statistiques Résultat Matchs joués 15 Victoires 4 Nuls 8 Défaites 3

Bien que l'Atalanta ait été peu battue sous la direction de Juric, le nombre élevé de matchs nuls a affecté la stabilité des résultats.

Une mission difficile attend le nouvel entraîneur

Pour une équipe revenant en Serie A, la première saison est toujours complexe.

Monza devra :

renforcer l'effectif ;

s'adapter au rythme élevé ;

assurer la stabilité défensive ;

gratter des points contre des adversaires forts

et résoudre ces défis.

L'expérience de Juric dans le championnat italien pourrait s'avérer cruciale dans ce processus.

Monza pourra-t-il se maintenir dans l'élite ?

Le retour du club en Serie A a été une grande joie pour les supporters. Mais maintenant, le véritable défi commence.

Ivan Juric pourra-t-il rapidement imposer son style et faire de Monza un club stable dans la division supérieure ? La nouvelle saison apportera la réponse.

Pensez-vous qu'Ivan Juric puisse maintenir Monza en Serie A ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football italien.