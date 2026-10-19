Parme — Torino : compositions et direct commenté

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Parme — Torino : compositions et direct commenté

La rencontre de Serie A italienne entre Parme et le Torino débutera le 19 octobre à 20h45 (heure locale).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Parme : 40. Corvi E., 10. Bernabé A., 27. Balogh B., 15. Delprato E. (capitaine), 34. Carlos D., 80. Fabbian G., 16. Keita M., 9. Romero D., 19. Touré E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.

Remplaçants de Parme : 29. Carboni F., 8. Cremaschi B., 30. Daffara G., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 72. Drobnic D., 20. Frigan M., 22. Guidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 32. Ordoñez K., 4. Serro V.

Entraîneur de Parme : Gilardino A.

Composition de départ du Torino : 20. Lucas Perri, 19. Adams K., 45. Belgali R., 21. Braganca D., 77. Cacciamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N.

Remplaçants du Torino : 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 22. Casadei C., 5. Comert E., 28. Fitz-Jim K., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 13. Rodriguez R., 76. Sivero L., 91. Zapata D.

Entraîneur du Torino : Abate I.

En direct0-2 EN DIRECT
45+2
Fin de la première mi-temps.
45
Il reste 1 minute de temps additionnel.
45+1
Le temps additionnel est de 1 minute.
44
Diego Carlos (Parma) décoche une bonne frappe de l'extérieur de la surface au centre du but, mais Lucas Perri s'empare du ballon sans difficulté.
42
Le match est temporairement arrêté, Saul Coco (Torino) est blessé et les soigneurs doivent entrer sur la pelouse.
38
Diego Carlos (Parma) frappe de loin, mais un défenseur contrarie le tir, pas de vrai danger pour le gardien.
37🟨
Ardian Ismajli (Torino) ne pouvait s'attendre à rien d'autre qu'un carton jaune pour son tacle, et c'en est bien un. Giovanni Ayroldi n'a pas hésité à le sortir de sa poche.
35
Diego Carlos (Parma) avance le ballon depuis l'extérieur de la surface et frappe, mais c'est plein axe, sans danger pour Lucas Perri. Arrêt facile.
34
Diego Carlos (Parma) prend le dessus sur les défenseurs sur corner et place une tête vers le centre du but. Cette tête de loin manque de puissance et le gardien capte le ballon sans difficulté.
34
Parma obtient un corner. Leurs adversaires font face à la menace d'une nouvelle attaque.
34
Giovanni Fabbian (Parma) s'est retrouvé libre dans la surface de réparation et a tiré, mais sa tentative a été superbement bloquée par un défenseur.
33
David Romero (Parme) reçoit le ballon dans la surface et décoche une frappe dangereuse dans le coin inférieur droit. Lucas Perri réalise un superbe arrêt !
28🟨
Diego Carlos (Parme) écope d'un carton jaune de la part de Giovanni Ayroldi pour avoir fait tomber un adversaire.
26
Giovanni Ayroldi n'a pas changé d'avis après la vérification VAR. Pas de faute, le gol est validé !
25VAR
Les joueurs du Torino ont arrêté leur célébration car l'arbitre Giovanni Ayroldi a fait le signe du VAR pour revoir le but, très probablement pour vérifier un hors-jeu au début de l'action.
24
Giovanni Simeone (Torino) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais son tir est bloqué par un défenseur.
240-2
Che Adams (Torino) a bien suivi pour reprendre de la tête le ballon repoussé devant le but.
21
Grâce à un tacle défensif brillant, le corner de Torino n'a rien donné.
21
Pietro Comuzzo (Torino) a manqué une belle occasion, reprenant de la tête un coup franc depuis l'intérieur de la surface. Sa tentative est passée largement à côté du poteau gauche.
16
Mandela Keita (Parma) tente sa chance de loin, mais un défenseur repousse le tir.
14
Alessio Caccamani (Torino) est signalé hors-jeu, le juge de touche lève son drapeau.
11
Pietro Comuzzo (Torino) tente sa chance de loin, mais le ballon passe à côté du poteau gauche.
10
El Bilal Touré (Parme) frappe depuis l'intérieur de la surface, mais les défenseurs repoussent à temps.
40-1
But ! Giovanni Simeone (Torino) a reçu le ballon dans la surface après une superbe passe de Rafik Belghali et a décoché une frappe précise dans le coin gauche. Score : 0-1.
3
Le ballon est monté en l'air, Rolando Mandragora (Torino) n'a pas pu le contrôler et il a touché sa main, l'arbitre a sifflé une faute.
1
Saúl Coco (Torino) s'élève plus haut que tout le monde pour reprendre un centre dans la surface, mais sa tête passe à côté du poteau gauche.
1
Au lieu de centrer dans la surface de réparation du Torino, ils ont joué le corner à deux.
1
Che Adams (Torino) décoche une frappe puissante vers le but, mais un défenseur la bloque. Le ballon sort des limites du terrain. Torino va corner.
1
Le match vient de commencer.
23:46
Les joueurs font enfin leur entrée sur la pelouse ! Torino donne le coup d'envoi.
23:45
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Giovanni Ayroldi.
23:45
Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions des équipes avant le coup d'envoi.
23:45
Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrir les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez-en.
ParmeTorinoSerie AFootballItalie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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