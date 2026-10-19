Parme — Torino : compositions et direct commenté

La rencontre de Serie A italienne entre Parme et le Torino débutera le 19 octobre à 20h45 (heure locale).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Parme : 40. Corvi E., 10. Bernabé A., 27. Balogh B., 15. Delprato E. (capitaine), 34. Carlos D., 80. Fabbian G., 16. Keita M., 9. Romero D., 19. Touré E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.

Remplaçants de Parme : 29. Carboni F., 8. Cremaschi B., 30. Daffara G., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 72. Drobnic D., 20. Frigan M., 22. Guidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 32. Ordoñez K., 4. Serro V.

Entraîneur de Parme : Gilardino A.

Composition de départ du Torino : 20. Lucas Perri, 19. Adams K., 45. Belgali R., 21. Braganca D., 77. Cacciamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N.

Remplaçants du Torino : 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 22. Casadei C., 5. Comert E., 28. Fitz-Jim K., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 13. Rodriguez R., 76. Sivero L., 91. Zapata D.

Entraîneur du Torino : Abate I.