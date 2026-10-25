Abrorbek Sharipov disqualifié au 3e round et éliminé du tournoi

Lors du Championnat du monde de boxe des moins de 19 ans, organisé sous l'égide de l'organisation internationale World Boxing à Budva, au Monténégro, un résultat inattendu et controversé a été enregistré pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Dans le combat de quart de finale, décisif pour une place en demi-finale et une médaille garantie dans la catégorie des moins de 80 kg, notre compatriote Abrorbek Sharipov a affronté son adversaire russe Prokhor Starsev. Le combat décisif du 3e round et la décision radicale de l'arbitre

Bien que la lutte sur le ring ait été intense, le sort du combat n'a pas été décidé aux points :

Impact des avertissements :

Au cours du combat, les infractions se sont multipliées et l'arbitre a adressé plusieurs réprimandes au boxeur ouzbek ; Disqualification :

Au 3e round, l'arbitre a infligé un troisième avertissement officiel à Abrorbek Sharipov et, conformément au règlement du tournoi, a immédiatement arrêté le combat, disqualifiant notre compatriote ; Médaille perdue :

En conséquence, Prokhor Starsev a célébré une victoire prématurée, s'est qualifié pour les demi-finales et a assuré au moins une médaille de bronze. Sharipov, quant à lui, a été privé de podium et a terminé sa participation au championnat. Envergure du Championnat du monde World Boxing U-19

Cette compétition, qui se poursuit sur les rings de Budva, rassemble les futures stars mondiales de la boxe :

Dates et lieu :