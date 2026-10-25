Abrorbek Sharipov disqualifié au 3e round et éliminé du tournoi

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Abrorbek Sharipov disqualifié au 3e round et éliminé du tournoi

Lors du Championnat du monde de boxe des moins de 19 ans, organisé sous l'égide de l'organisation internationale World Boxing à Budva, au Monténégro, un résultat inattendu et controversé a été enregistré pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Dans le combat de quart de finale, décisif pour une place en demi-finale et une médaille garantie dans la catégorie des moins de 80 kg, notre compatriote Abrorbek Sharipov a affronté son adversaire russe Prokhor Starsev. Le combat décisif du 3e round et la décision radicale de l'arbitre

Bien que la lutte sur le ring ait été intense, le sort du combat n'a pas été décidé aux points :

Impact des avertissements :

  • Au cours du combat, les infractions se sont multipliées et l'arbitre a adressé plusieurs réprimandes au boxeur ouzbek ; Disqualification :

  • Au 3e round, l'arbitre a infligé un troisième avertissement officiel à Abrorbek Sharipov et, conformément au règlement du tournoi, a immédiatement arrêté le combat, disqualifiant notre compatriote ; Médaille perdue :

  • En conséquence, Prokhor Starsev a célébré une victoire prématurée, s'est qualifié pour les demi-finales et a assuré au moins une médaille de bronze. Sharipov, quant à lui, a été privé de podium et a terminé sa participation au championnat. Envergure du Championnat du monde World Boxing U-19

Cette compétition, qui se poursuit sur les rings de Budva, rassemble les futures stars mondiales de la boxe :

Dates et lieu :

  • Le championnat du monde U-19 se déroule du 16 au 27 octobre 2026 au Monténégro ; Nombre de participants :

  • 474 jeunes boxeurs venus de 69 pays participent à ces combats acharnés ; Catégories de poids : Les compétitions se déroulent dans 20 catégories de poids au total, réparties en 10 catégories masculines et 10 féminines.

  • Vazn toifalari: Bellashuvlar jami 20 ta vazn toifasida — o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida 10 tadan yo‘nalishda kechmoqda.

Abrorbek SharipovWorld BoxingChampionnat du monde de boxe U-19BudvaBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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