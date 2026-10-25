Muxtasar Aliyeva bat la Russe Tishkova et assure une médaille aux Championnats du monde
Lors des Championnats du monde de boxe des moins de 19 ans, organisés sous l'égide de World Boxing à Budva, au Monténégro, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a enregistré un nouveau succès majeur.
La talentueuse boxeuse représentant notre pays dans la catégorie des moins de 48 kg, Muxtasar Aliyeva, a affronté en quarts de finale la représentante de la Russie, Alina Tishkova,et a remporté une victoire convaincante.
Décision unanime des juges et médaille garantie
Le combat en trois rounds, décisif pour une place en demi-finale et la garantie d'une médaille, a été dominé de bout en bout par notre compatriote :
Déroulement du combat : Durant les trois rounds, Muxtasar Aliyeva a fait preuve de précision, de vitesse et d'une supériorité technique, ne laissant quasiment aucune chance à son adversaire russe ;
Victoire à l'unanimité : À l'issue de l'affrontement, tous les juges ont accordé la victoire à Aliyeva à l'unanimité ;
Médaille assurée : Grâce à ce triomphe, notre compatriote se qualifie pour les demi-finales des Championnats du monde, s'assurant au moins une médaille de bronze ;
L'adversaire éliminée : La Russe Alina Tishkova est quant à elle éliminée de la course aux médailles, terminant son parcours à Budva en quarts de finale.
À propos des Championnats du monde U-19 de World Boxing
Cette compétition est l'un des tournois mondiaux les plus importants et prestigieux du monde de la boxe chez les jeunes :
Dates et lieu : Les championnats du monde U-19 se déroulent du 16 au 27 octobre 2026 à Budva (Monténégro) ;
Envergure des participants : Au total, 474 des meilleurs jeunes boxeurs issus de 69 pays s'affrontent lors de ce tournoi ;
Format de la compétition : Les boxeurs montent sur le ring pour le titre de champion du monde dans 20 catégories de poids (10 pour les garçons et 10 pour les filles).
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