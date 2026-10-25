Muxtasar Aliyeva bat la Russe Tishkova et assure une médaille aux Championnats du monde

Lors des Championnats du monde de boxe des moins de 19 ans, organisés sous l'égide de World Boxing à Budva, au Monténégro, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a enregistré un nouveau succès majeur.

La talentueuse boxeuse représentant notre pays dans la catégorie des moins de 48 kg, Muxtasar Aliyeva, a affronté en quarts de finale la représentante de la Russie, Alina Tishkova,et a remporté une victoire convaincante.

Décision unanime des juges et médaille garantie

Le combat en trois rounds, décisif pour une place en demi-finale et la garantie d'une médaille, a été dominé de bout en bout par notre compatriote :

Déroulement du combat : Durant les trois rounds, Muxtasar Aliyeva a fait preuve de précision, de vitesse et d'une supériorité technique, ne laissant quasiment aucune chance à son adversaire russe ;

Victoire à l'unanimité : À l'issue de l'affrontement, tous les juges ont accordé la victoire à Aliyeva à l'unanimité ;

Médaille assurée : Grâce à ce triomphe, notre compatriote se qualifie pour les demi-finales des Championnats du monde, s'assurant au moins une médaille de bronze ;

L'adversaire éliminée : La Russe Alina Tishkova est quant à elle éliminée de la course aux médailles, terminant son parcours à Budva en quarts de finale.

À propos des Championnats du monde U-19 de World Boxing

Cette compétition est l'un des tournois mondiaux les plus importants et prestigieux du monde de la boxe chez les jeunes :