Zulfiqor Adhamjonov bat son adversaire ukrainien et assure une médaille aux Championnats du monde

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Zulfiqor Adhamjonov bat son adversaire ukrainien et assure une médaille aux Championnats du monde

Lors des Championnats du monde de boxe des moins de 19 ans, organisés sous l'égide de World Boxing à Budva, au Monténégro, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a franchi une nouvelle étape décisive.

Le prometteur boxeur représentant notre pays dans la catégorie des moins de 70 kg, Zulfiqor Adhamjonov, a affronté en quart de finale son adversaire ukrainien Aleksandr Kravchenkoet a remporté une victoire éclatante.

Une décision des juges de 4:1 et une médaille garantie

Le quart de finale, l'une des étapes les plus cruciales de la compétition, s'est déroulé sur un rythme intense et sans compromis :

  • Combats acharnés : Les deux boxeurs ont fait preuve d'un style ouvert et agressif pendant les trois rounds, affichant une grande activité offensive sur le ring ;

  • La supériorité d'Adhamjonov : La précision des coups du boxeur ouzbek, sa gestion de la distance et sa capacité à conserver l'initiative ont scellé le sort du combat ;

  • Décision des juges : À l'issue des trois rounds, les juges ont déclaré Zulfiqor Adhamjonov vainqueur sur le score de 4:1 ;

  • Qualification pour les demi-finales : Grâce à cette victoire importante, notre compatriote se qualifie pour les demi-finales et s'assure au moins une médaille de bronze.

Détails des Championnats du monde World Boxing U-19

Les jeunes talents les plus prometteurs du monde s'affrontent sur les rings de Budva :

  • Dates de la compétition : Le tournoi se déroule au Monténégro du 16 au 27 octobre 2026 ;

  • Nombre de participants : Un total de 474 jeunes boxeurs venus de 69 pays participent aux épreuves ;

  • Catégories de poids : Les combats se déroulent dans 20 catégories de poids au total, réparties en 10 catégories masculines et 10 féminines.

Zulfiqor AdhamjonovWorld BoxingChampionnats du monde de boxe juniorsBudvaOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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