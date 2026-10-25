En ce moment, à Budva, au Monténégro, le prestigieux Championnat du monde de boxe chez les jeunes bat son plein. Lors de cette compétition où s'affrontent les meilleurs espoirs mondiaux du noble art, l'équipe nationale de jeunes d'Ouzbékistan a fait preuve d'une excellente préparation et d'une grande maîtrise, se qualifiant pour les demi-finales décisives et s'assurant au moins des médailles de bronze.

L'Ouzbékistan parmi les leaders : Statistiques des demi-finales

Selon les informations officielles fournies par la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, nos compatriotes rivalisent avec les meilleures équipes nationales du monde en nombre de demi-finalistes :

Concurrence intense avec la Russie et le Kazakhstan : Le plus grand nombre de demi-finalistes de la compétition revient à la Russie (9), l'Ouzbékistan (8) et le Kazakhstan (8) ;

Devançant l'Europe et l'Amérique : Les représentants de l'école de boxe ouzbèke devancent largement des nations fortes de la boxe comme l'Irlande (6), les États-Unis (5), la Chine (5), l'Angleterre (4) et Cuba (1) ;

En route vers les médailles d'or : Tous nos boxeurs qualifiés pour les demi-finales ont déjà garanti au moins une médaille de bronze dans leurs catégories de poids respectives ; l'objectif principal est désormais la finale et les médailles d'or.

Classement des pays qualifiés pour les demi-finales (par nombre de boxeurs) :

Russie — 9

Ouzbékistan — 8

Kazakhstan — 8

Irlande — 6

États-Unis, Chine — 5 chacun

Angleterre, Brésil, Ukraine, Inde — 4 chacun

Algérie, Italie — 3 chacun

Azerbaïdjan, Kirghizistan — 2 chacun

Cuba, Argentine, Arménie, Espagne, Iran, Grèce, Géorgie, Écosse, Hongrie, Canada, Japon, Venezuela, Turquie — 1 chacun.

Les combats décisifs des demi-finales débuteront dans les prochaines heures et nos compatriotes monteront sur le ring pour décrocher leur place en finale.