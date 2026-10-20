Sensation sur le ring : un boxeur ouzbek élimine son adversaire kazakh du tournoi

Lors des championnats du monde de boxe des moins de 19 ans, organisés sous l'égide de World Boxing à Budva, au Monténégro, un nouveau duel de prestige a opposé les écoles de boxe ouzbèke et kazakhe.

Dans le cadre des 16es de finale de la catégorie des moins de 75 kg, le membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Suhrob Rahmatullayev a affronté le talentueux boxeur kazakh Amir Ramazansur le ring.

Domination totale sur le ring : une victoire convaincante 5-0

Dans un combat intense de trois rounds marqué par des échanges percutants, le boxeur ouzbek a fait preuve d'une supériorité manifeste :

Initiative prise dès le premier round : Rahmatullayev a parfaitement contrôlé la distance, parvenant à percer la défense de son adversaire grâce à des combinaisons rapides et puissantes ;

Décision unanime des juges : À l'issue du combat, tous les juges de touche ont accordé à l'unanimité la victoire à notre compatriote Suhrob Rahmatullayev sur le score de : 5:0 ;

Qualification pour le tour suivant : Grâce à ce succès crucial, le boxeur ouzbek accède au tour suivant des championnats du monde, tandis que le Kazakh Amir Ramazan quitte prématurément la course aux médailles et au titre.

Championnats du monde World Boxing : envergure et faits du tournoi

Organisée à Budva, cette prestigieuse compétition révèle les futures stars olympiques :

Catégorie d'âge et portée : Ce tournoi est réservé aux boxeurs de moins de 19 ans (U-19) ; il a débuté le 16 octobre et se poursuivra jusqu'au 27 octobre ;

Nombre de participants : Le tournoi réunit 69 fédérations nationales avec un total de 474 athlètes d'élite qui se disputent les places sur le podium.

Cette éclatante victoire de Suhrob Rahmatullayev confirme la belle dynamique de notre équipe nationale lors de ces championnats du monde.