Quels sont les prix actuels des smartphones iPhone 18

·4·Technologie
Quels sont les prix actuels des smartphones iPhone 18

Prix actuels des smartphones iPhone 18 — 24 octobre 2026

iPhone DUO

- 256 GB — 3 999 dollars

- 512 GB — 4 799 dollars

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 dollars

- 256 GB Glacier — 1 559 dollars

- 256 GB Black — 1 559 dollars

- 256 GB Burgundy — 1 559 dollars

- 512 GB — 1 819 dollars

- 1 TB — 2 899 dollars

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Black — 1 749 dollars

- 256 GB Silver — 1 749 dollars

- 256 GB Glacier — 1 749 dollars

- 256 GB Burgundy — 1 799 dollars

- 512 GB Black — 1 999 dollars

- 512 GB Silver — 2 019 dollars

- 512 GB Glacier — 1 999 dollars

- 512 GB Burgundy — 2 099 dollars

- 1 TB — 2 699 dollars

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 dollars

- 256 GB Glacier — 1 579 dollars

- 256 GB Black — 1 589 dollars

- 256 GB Burgundy — 1 589 dollars

- 512 GB — 1 869 dollars

- 1 TB — 2 799 dollars

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Glacier — 1 779 dollars

- 256 GB Black — 1 759 dollars

- 256 GB Silver — 1 759 dollars

- 256 GB Burgundy — 1 809 dollars

- 512 GB Black — 2 089 dollars

- 512 GB Silver — 2 089 dollars

- 512 GB Burgundy — 2 099 dollars

- 512 GB Glacier — 2 099 dollars

- 1 TB Black — 2 679 dollars

- 1 TB Burgundy — 2 699 dollars

- 1 TB Glacier — 2 999 dollars

- 1 TB Silver — 2 999 dollars

Remarque : les prix peuvent changer toutes les heures.

iPhone 18ApplePrix SmartphonesTechnologieMobile
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connusLes prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connusHier 14:01Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 14 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 14 octobre14 octobre 11:15Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 13 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 13 octobre13 octobre 12:28Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 9 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 9 octobre9 octobre 12:56Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncésLes nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés8 octobre 11:32Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 7 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 7 octobre7 octobre 13:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 10 octobre
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 10 octobre
Les prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre