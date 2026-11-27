Au 27 novembre 2026, voici les prix des smartphones de la série iPhone 18, incluant les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. La liste distingue les versions eSIM + eSIM et SIM + eSIM.

iPhone DUO

• 256 GB : 2849 $

• 512 GB : 3399 $

• 1 TB : 5099 $

• 2 TB : 6199 $

Version eSIM + eSIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB, Silver : 1539 $

• 256 GB, Glacier : 1539 $

• 256 GB, Black : 1539 $

• 256 GB, Burgundy : 1539 $

• 512 GB : 1799 $

• 1 TB : 2799 $