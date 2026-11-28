Une voiture volante sans ailes a été testée avec succès en Chine. Ce transport de nouvelle génération peut atteindre une vitesse de 150 km/hdans les airs et 80 km/h au sol. Avec une autonomie de 300 km , cet appareil pourra à l'avenir transporter jusqu'à 15 passagers .

De telles innovations sont devenues une nouvelle preuve de l'expression métaphorique «La Chine en 2100» , souvent mentionnée sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. Bien que le pays vive au rythme actuel (2026) , il est souvent décrit comme un «pays venu du futur» en raison de la rapidité avec laquelle il intègre la technologie, les infrastructures et les services numériques dans la vie quotidienne.

Pourquoi la Chine donne-t-elle l'impression de «vivre dans le futur» ?

Secteur et domaine Capacités technologiques et impact quotidien Paiements numériques et «super-applications» L'argent liquide et les cartes bancaires ont pratiquement disparu. WeChat et Alipay permettent de tout gérer : des achats aux taxis, en passant par les rendez-vous médicaux et les services publics ; les paiements se font en quelques secondes par reconnaissance faciale ou palmaire. Robotique et intelligence artificielle Des robots assurent le service dans les grands hôtels, des robotaxis autonomes circulent dans les rues, et les repas ainsi que les colis sont livrés par des drones et des robots-coursiers autonomes. Transport futuriste et infrastructures Avec une vitesse de 350–400 km/h , le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, ainsi que les échangeurs autoroutiers et les lignes de métro traversant les immeubles dans des villes comme Chongqing , rappellent les films de science-fiction. «Villes intelligentes» (Smart Cities) Dans les mégalopoles, le trafic, la sécurité et l'écologie sont gérés par l'AI ; les feux de signalisation s'ajustent automatiquement en fonction des embouteillages. Énergie verte et véhicules électriques Leader mondial de la production et de l'utilisation de véhicules électriques ; une grande partie des transports urbains est électrifiée, et des parcs solaires et éoliens occupent d'immenses territoires.

Situation réelle et projections démographiques pour 2100

Cependant, selon les recherches scientifiques et les organisations internationales, le véritable visage de la Chine en 2100 pourrait être très différent d'aujourd'hui :

Déclin démographique : Selon les prévisions de l'ONU et d'autres centres d'analyse, en raison de la baisse de la natalité et du vieillissement de la population, la population chinoise devrait passer des 1,4 milliard actuels à 600–800 millions d'habitants d'ici 2100.

Économie entièrement automatisée : Pour compenser la pénurie de main-d'œuvre, il est prévu que l'économie du pays bascule vers un système entièrement robotisé et basé sur l'AI.

Selon vous, les voitures volantes et les robotaxis deviendront-ils des moyens de transport courants dans les villes du monde entier d'ici 5 à 10 ans ?

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