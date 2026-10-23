Les prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus

·18·Technologie
Les prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus

iPhone 18 Pro :

256 GB — 1 559 dollars (Silver, Glacier, Black, Burgundy).

512 GB — 1 819 dollars.

1 TB — 2 899 dollars.

iPhone 18 Pro Max :

256 GB — 1 749 dollars (Black, Silver, Glacier).

256 GB — 1 799 dollars (Burgundy).

512 GB — 1 999 dollars (Black, Glacier), 2 019 dollars (Silver), 2 099 dollars (Burgundy).

1 TB — 2 699 dollars.

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro :

256 GB — 1 549 dollars (Silver), 1 579 dollars (Glacier), 1 589 dollars (Black, Burgundy).

512 GB — 1 869 dollars.

1 TB — 2 799 dollars.

iPhone 18 Pro Max :

256 GB — 1 759 dollars (Black, Silver), 1 779 dollars (Glacier), 1 809 dollars (Burgundy).

512 GB — 2 089 dollars (Black), 2 099 dollars (Silver, Burgundy, Glacier).

1 TB — 2 699 dollars (Black), 2 799 dollars (Burgundy), 2 999 dollars (Glacier, Silver).

Les prix peuvent varier quotidiennement. Il est conseillé de contacter le vendeur pour obtenir des informations précises.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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