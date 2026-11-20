Les prix des iPhone 18 DUO, Pro et Pro Max sont connus
Au 20 novembre, les prix des appareils de la gamme iPhone 18 sont les suivants. Les informations couvrent les modèles iPhone DUO, 18 Pro et 18 Pro Max. Certains modèles sont proposés à des prix différents selon la capacité de stockage et la couleur du boîtier.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1619$
• 256 GB Burgundy — 1629$
• 512 GB — 1899$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB Black — 1779$
• 256 GB Silver — 1749$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1719$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2149$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB Silver — 1639$
• 256 GB Glacier — 1609$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1679$
• 512 GB — 1979$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB Glacier — 1799$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1849$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2249$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2949$
• 1 TB Burgundy — 2949$
• 1 TB Glacier — 3299$
• 1 TB Silver — 3299$
Les prix peuvent varier quotidiennement.
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…