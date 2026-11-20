Au 20 novembre, les prix des appareils de la gamme iPhone 18 sont les suivants. Les informations couvrent les modèles iPhone DUO, 18 Pro et 18 Pro Max. Certains modèles sont proposés à des prix différents selon la capacité de stockage et la couleur du boîtier.

iPhone DUO

• 256 GB — 3199$

• 512 GB — 3599$

• 1 TB — 5499$

• 2 TB — 6299$

eSIM + eSIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB Silver — 1549$

• 256 GB Glacier — 1579$

• 256 GB Black — 1619$

• 256 GB Burgundy — 1629$

• 512 GB — 1899$

• 1 TB — 2799$

iPhone 18 Pro Max :

• 256 GB Black — 1779$

• 256 GB Silver — 1749$

• 256 GB Glacier — 1749$

• 256 GB Burgundy — 1719$

• 512 GB Black — 2149$

• 512 GB Silver — 2149$

• 512 GB Glacier — 2099$

• 512 GB Burgundy — 2149$

• 1 TB — 2899$