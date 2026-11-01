Mise à jour des prix des iPhone Duo, 18 Pro et Pro Max

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Mise à jour des prix des iPhone Duo, 18 Pro et Pro Max

Au 1er novembre 2026, les nouveaux prix des smartphones de la série iPhone 18 ont été annoncés. Les tarifs varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration SIM. La version 256 GB de l'iPhone Duo est proposée à 2899 dollars, et le modèle 512 GB à 3299 dollars.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver : 1529 dollars

• 256 GB, Glacier : 1529 dollars

• 256 GB, Black : 1529 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1529 dollars

• 512 GB : 1799 dollars

• 1 TB : 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black : 1699 dollars

• 256 GB, Silver : 1719 dollars

• 256 GB, Glacier : 1739 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1759 dollars

• 512 GB, Black : 1949 dollars

• 512 GB, Silver : 1979 dollars

• 512 GB, Glacier : 1979 dollars

• 512 GB, Burgundy : 1999 dollars

• 1 TB : 2599 dollars

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver : 1539 dollars

• 256 GB, Glacier : 1589 dollars

• 256 GB, Black : 1569 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1569 dollars

• 512 GB : 1839 dollars

• 1 TB : 2799 dollars

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier : 1739 dollars

• 256 GB, Black : 1729 dollars

• 256 GB, Silver : 1729 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1809 dollars

• 512 GB, Black : 1999 dollars

• 512 GB, Silver : 2029 dollars

• 512 GB, Burgundy : 1999 dollars

• 512 GB, Glacier : 2049 dollars

• 1 TB, Black : 2649 dollars

• 1 TB, Burgundy : 2699 dollars

• 1 TB, Glacier : 2999 dollars

• 1 TB, Silver : 2999 dollars

Les prix indiqués sont valables au 1er novembre 2026. Selon le revendeur, les prix peuvent varier quotidiennement. Il est conseillé de vérifier le prix actuel avant l'achat.

iPhone 18ApplePrix SmartphonesTechnologieMobile
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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