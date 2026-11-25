Au 25 novembre 2026, les prix des smartphones de la série iPhone 18 ont été dévoilés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les appareils sont proposés à des tarifs variés selon la capacité de stockage, la couleur et la configuration SIM.

iPhone DUO

• 256 GB — 2999 dollars ;

• 512 GB — 3449 dollars ;

• 1 TB — 5099 dollars ;

• 2 TB — 6199 dollars.

Versions eSIM + eSIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB Silver — 1549 dollars ;

• 256 GB Glacier — 1579 dollars ;

• 256 GB Black — 1579 dollars ;

• 256 GB Burgundy — 1599 dollars ;

• 512 GB — 1799 dollars ;

• 1 TB — 2799 dollars.