Les nouveaux prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Au 25 novembre 2026, les prix des smartphones de la série iPhone 18 ont été dévoilés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les appareils sont proposés à des tarifs variés selon la capacité de stockage, la couleur et la configuration SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 2999 dollars ;
• 512 GB — 3449 dollars ;
• 1 TB — 5099 dollars ;
• 2 TB — 6199 dollars.
Versions eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB Silver — 1549 dollars ;
• 256 GB Glacier — 1579 dollars ;
• 256 GB Black — 1579 dollars ;
• 256 GB Burgundy — 1599 dollars ;
• 512 GB — 1799 dollars ;
• 1 TB — 2799 dollars.
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB Black — 1749 dollars ;
• 256 GB Silver — 1749 dollars ;
• 256 GB Glacier — 1759 dollars ;
• 256 GB Burgundy — 1699 dollars ;
• 512 GB Black — 2029 dollars ;
• 512 GB Silver — 2099 dollars ;
• 512 GB Glacier — 2049 dollars ;
• 512 GB Burgundy — 2099 dollars ;
• 1 TB — 2749 dollars.
Versions SIM + eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB Silver — 1619 dollars ;
• 256 GB Glacier — 1599 dollars ;
• 256 GB Black — 1639 dollars ;
• 256 GB Burgundy — 1639 dollars ;
• 512 GB — 1899 dollars ;
• 1 TB — 2799 dollars.
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB Glacier — 1799 dollars ;
• 256 GB Black — 1799 dollars ;
• 256 GB Silver — 1799 dollars ;
• 256 GB Burgundy — 1799 dollars ;
• 512 GB Black — 2099 dollars ;
• 512 GB Silver — 2129 dollars ;
• 512 GB Burgundy — 2129 dollars ;
• 512 GB Glacier — 2099 dollars ;
• 1 TB Black — 2799 dollars ;
• 1 TB Burgundy — 2799 dollars ;
• 1 TB Glacier — 2799 dollars ;
• 1 TB Silver — 2999 dollars.
Les prix peuvent varier quotidiennement. Les valeurs indiquées correspondent au 25 novembre 2026.
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