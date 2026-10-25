Des dysfonctionnements signalés sur les écrans des iPhone Duo pliables

Des rapports font état de problèmes d'écran sur les smartphones pliables iPhone Duo d'Apple.

Selon les informations, certains utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements au niveau de la charnière de l'écran après seulement quelques jours d'utilisation. Plus précisément, des lignes noires apparaissent sur l'écran et des interruptions de fonctionnement sont observées.

Des cas similaires ont également été signalés au Japon, en Chine, en Australie et dans d'autres pays. Certaines sources indiquent que les problèmes sont apparus même lorsque les smartphones étaient exposés dans les points de vente.

Ces rapports soulèvent des questions sur la durabilité des smartphones pliables, en particulier au niveau de la zone de pliage de l'écran.

Pour l'instant, il n'y a aucune information précise sur le nombre d'appareils concernés ni sur les causes de ces dysfonctionnements. Apple n'a pas encore fait de commentaire officiel à ce sujet.