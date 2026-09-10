Apple franchit enfin une étape historique : le premier iPhone Duo pliable est dévoilé

Apple a enfin franchi le pas attendu depuis des années. L'entreprise a officiellement présenté son premier iPhone pliable. iPhone Duo présenté sous ce nom, l'appareil ressemble à un smartphone classique lorsqu'il est fermé, mais se transforme en un grand écran de 7,6 pouces une fois ouvert.

Le prix de départ de l'appareil est de $1,999, les précommandes débuteront le 16 octobre et les ventes officielles à partir du 23 octobre seront lancées.

Ce n'est pas un simple nouveau modèle pour Apple. L'iPhone Duo marque la première entrée sérieuse de l'entreprise sur le marché des smartphones pliables et est considéré comme l'un des plus grands changements de design de l'histoire des smartphones d'Apple.

Apple a enfin « plié » : à quoi ressemble l'iPhone Duo ?

L'iPhone Duo s'ouvre horizontalement comme un livre. En position fermée, l'appareil dispose d'un écran externe de 5,4 pouces.

Lorsque le téléphone est ouvert, l'utilisateur dispose d'un écran interne de 7,6 pouces . Apple décrit cet écran comme le plus grand jamais vu dans l'histoire de l'iPhone.

Il est intéressant de noter qu'Apple a harmonisé le rapport d'aspect entre les deux écrans. Par conséquent, le contenu ne change pas brusquement lors de l'ouverture, mais s'adapte à la plus grande surface.

Cette approche permet d'utiliser le smartphone simultanément comme un téléphone, une petite tablette et un outil de travail.

La caméra frontale a également été modifiée

L'un des aspects les plus intéressants du design de l'iPhone Duo est la solution de caméra interne.

Apple a placé la caméra selfie sous l'écran interne. Ainsi, le besoin d'une encoche visible pour une caméra traditionnelle sur le grand écran de 7,6 pouces est réduit.

L'entreprise a également tenté de rendre la ligne entre le mécanisme de pliage et l'écran aussi invisible que possible. Apple a utilisé une construction de charnière spéciale.

Boîtier en titane : pourquoi Apple a-t-il choisi ce matériau ?

Le boîtier de l'iPhone Duo utilise du titane de grade 5 .

Selon les informations officielles d'Apple, l'appareil est fabriqué avec un boîtier en titane et possède une surface polie comme un miroir.

L'entreprise a mis l'accent non seulement sur l'apparence, mais aussi sur la durabilité pour ce smartphone pliable.

Il est également indiqué que l'appareil bénéficie d'une protection contre l'eau et la poussière certifiée IP68.

24 heures d'autonomie et 50 % en 20 minutes

L'une des plus grandes questions concernant les smartphones pliables est la batterie.

Malgré sa conception à double écran, Apple présente l'iPhone Duo comme un appareil capable de fonctionner toute la journée. Selon l'entreprise, le smartphone peut tenir jusqu'à 24 heures en utilisant les deux écrans .

L'appareil serait capable de charger jusqu'à 50 % en 20 minutes . Reuters confirme également que la présentation d'Apple a mentionné une autonomie de 24 heures en usage mixte et une charge rapide de 50 % en 20 minutes.

Caractéristiques principales de l'iPhone Duo

Caractéristique iPhone Duo Modèle iPhone Duo Écran externe 5,4 pouces Écran interne 7,6 pouces Construction Se plie comme un livre Boîtier Titane de grade 5 Processeur A20 Pro Batterie Jusqu'à 24 heures Charge rapide 50% en 20 minutes Système d'exploitation iOS 27 Prix À partir de $1,999 Précommande 16 octobre Début des ventes 23 octobre Couleurs Star White, Night Sky

Selon les informations officielles d'Apple, les deux couleurs principales de l'iPhone Duo sont nommées Star White et Night Sky .

A20 Pro et nouvel iOS 27 : de grandes opportunités pour un grand écran

L'iPhone Duo ne se limite pas à son boîtier pliable.

L'appareil est équipé de la nouvelle puce A20 Pro d'Apple. L'entreprise met l'accent sur le multitâche, les jeux, le visionnage de vidéos et l'exécution de plusieurs tâches simultanément sur l'écran interne.

iOS 27 a également été adapté à ce format. Les possibilités de travailler avec plusieurs applications sur le grand écran, de visualiser le contenu plus largement et d'utiliser efficacement l'espace de l'écran ont été étendues.

Cet aspect rapproche l'iPhone Duo d'une petite tablette de pocheplutôt que d'un smartphone ordinaire.

La grande question : pour qui est l'iPhone à $1999 ?

L'aspect le plus discuté de l'iPhone Duo est sans aucun doute son prix.

$1,999 est un prix très élevé, même parmi les smartphones Apple. Par conséquent, le nouvel appareil de l'entreprise ne s'adresse pas au grand public, mais principalement au segment premium.

De plus, Apple est arrivé tardivement sur le marché des smartphones pliables. Des entreprises comme Samsung et Huawei sont en concurrence sur ce segment depuis plusieurs années.

Cependant, l'arrivée tardive d'Apple pourrait ne pas être un inconvénient, mais un avantage. L'entreprise est entrée sur le marché en étudiant l'expérience des smartphones pliables existants, en intégrant l'écran, la charnière, le logiciel et l'écosystème. L'analyse de Reuters souligne également que l'arrivée d'Apple pourrait populariser le marché des smartphones pliables.

Une nouvelle ère a-t-elle commencé pour Apple ?

La présentation de l'iPhone Duo revêt une autre importance pour Apple. Il s'agit de la première grande présentation sous la direction du nouveau PDG John Ternus . En ce sens, l'iPhone pliable n'est pas seulement un nouveau produit, mais peut aussi être le symbole de la future stratégie smartphone d'Apple.

L'entreprise tente de porter le design de l'iPhone au niveau de l'un des plus grands changements depuis le premier iPhone.

Le plus important est qu'Apple n'est plus un observateur du marché des smartphones pliables. L'entreprise elle-même est entrée dans la course.

Conclusion : Apple est arrivé en retard, mais pourrait changer le marché

Samsung et Huawei avaient déjà popularisé le concept de smartphone pliable il y a quelques années. Apple, quant à lui, est entré en scène après que cette technologie soit devenue beaucoup plus mature.

En conséquence, l'iPhone Duo :

écran externe de 5,4 pouces ;

écran interne de 7,6 pouces ;

boîtier en titane ;

puce A20 Pro ;

iOS 27 ;

jusqu'à 24 heures d'autonomie ;

charge rapide ;

multitâche sur grand écran ;

prix de départ de $1,999

est devenu le nouveau produit premium d'Apple.

Les commandes seront acceptées à partir du 16 octobre et l'iPhone Duo sera officiellement en vente le 23 octobre.

Maintenant, la question principale est différente : Le premier iPhone pliable d'Apple restera-t-il juste un nouvel appareil coûteux ou établira-t-il une nouvelle norme sur l'ensemble du marché des smartphones ?