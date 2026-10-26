Un ingénieur chinois teste un skateboard volant inspiré du Green Goblin (vidéo)

Le célèbre super-vilain du film « Spider-Man » de Hollywood — le légendaire engin volant du Green Goblin a pris vie dans la réalité. Un inventeur chinois de 26 ans, Sun Xinyu, inspiré par les films de science-fiction, a créé un véritable skateboard volant capable de se déplacer dans les airs et l'a testé avec succès.

Ce projet, qui a attiré l'attention des réseaux sociaux et des passionnés de technologie, a suscité un grand intérêt en tant qu'innovation technique.

10 moteurs et 300 mètres de vol : comment fonctionne l'appareil ?

Le parcours du jeune inventeur, de l'idée fantastique au prototype final, comprend plusieurs aspects fascinants :

Le résultat de deux mois de travail : Sun Xinyu n'a consacré que deux mois à concevoir et assembler cet appareil volant qui a nécessité des solutions d'ingénierie complexes ;

La puissance de 10 moteurs électriques : Pour assurer le vol et l'équilibre, la base de la planche est équipée de 10 moteurs électriques puissants qui génèrent une poussée suffisante pour soulever l'inventeur dans les airs ;

Résultat du premier test : Lors d'un vol pratique en extérieur, le jeune ingénieur a réussi à parcourir plus de 300 mètres dans les airs en deux minutes.

Obstacle majeur : Sécurité et équilibre

Bien que l'appareil puisse se déplacer de manière stable dans les airs, beaucoup de travail reste nécessaire avant de pouvoir l'utiliser massivement ou d'en faire un moyen de transport quotidien :