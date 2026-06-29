L'IA n'a pas donné les résultats escomptés : Ford réembauche des ingénieurs expérimentés

Le géant américain de l'automobile Ford a admis que sa confiance excessive envers l'IA et les systèmes automatisés n'a pas produit les résultats escomptés. Afin de corriger les lacunes des processus technologiques et d'améliorer la qualité des produits, l'entreprise a réembauché 350 ingénieurs expérimentés, dont d'anciens employés. C'est ce qu'indique une information de Techcrunch.com.

Selon Bloomberg, le directeur des opérations de Ford, Kumar Galhotra, a souligné lors d'un entretien avec des journalistes que les systèmes automatisés de contrôle qualité n'avaient pas donné les résultats attendus. Par conséquent, l'entreprise a décidé de « faire revenir les experts techniques ». Ces spécialistes se chargent de détecter les défauts des pièces avant même qu'elles n'atteignent la chaîne de montage.

Équilibre entre technologie et expérience humaine

Selon Charles Poon, vice-président de l'ingénierie matérielle automobile chez Ford, l'entreprise a adopté une approche erronée de l'IA. « Nous pensions à tort que nous pouvions obtenir un produit de haute qualité simplement en implémentant l'IA et en y intégrant des exigences de conception », déclare-t-il.

Il convient de noter que Ford n'abandonne pas totalement ses projets d'IA. Au contraire, les ingénieurs expérimentés, surnommés les « gray beards », ont été sollicités pour former les jeunes employés et reprogrammer les outils d'IA. Cette étape vise à enrichir la technologie par l'expérience humaine.

Ce changement stratégique porte déjà ses fruits. Selon les calculs des experts de Ford, le retour des ingénieurs expérimentés permettra de réduire les coûts de 1 milliard de dollars cette année. Le renforcement du contrôle qualité réduira considérablement les frais de réparation et de service sous garantie.

Pour rappel, la marque Ford a occupé une place élevée parmi les principales marques automobiles dans le classement JD Power Initial Quality Survey publié cette semaine. Cela démontre que l'attention portée à la qualité et le retour au facteur humain sont des décisions correctes. Sur le marché ouzbek, les voitures Ford occupent également une place importante, et de tels changements mondiaux devraient renforcer davantage la fiabilité de la marque.