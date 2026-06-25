L'AI remplacera-t-elle les ingénieurs : une nouvelle étude révèle un résultat inattendu

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) suscite récemment de vives inquiétudes chez de nombreux professionnels, en particulier les développeurs. Beaucoup prédisaient que l'AI, en apprenant à écrire du code, remplacerait les ingénieurs. Cependant, les dernières données statistiques montrent que ces hypothèses ne se confirment pas dans la pratique ; au contraire, le métier d'ingénieur s'avère être l'un des plus résilients de tous les secteurs. C'est ce qu'indique le rapport de Techcrunch.com.

Les résultats d'une vaste étude menée par la société de capital-risque SignalFire montrent qu'en 2025, les taux de recrutement dans l'ingénierie sont restés nettement plus stables que dans d'autres domaines. En analysant les parcours professionnels de millions d'employés dans plus de 80 millions d'entreprises, les chercheurs sont arrivés à une conclusion inattendue : l'AI ne supplante pas les ingénieurs, mais augmente au contraire la demande pour eux.

La situation dans les grandes entreprises technologiques

Bien que le volume global de recrutements chez les géants technologiques ait diminué de 25 % par rapport à 2019, ce chiffre n'est tombé que de 11 % pour les postes d'ingénieurs. Selon SignalFire, chez les 12 plus grandes entreprises technologiques mondiales (Tech Majors), dont Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA et Tesla, les ingénieurs représentaient 55 % du total des employés recrutés en 2025.

À titre de comparaison, ce chiffre était de 46 % en 2019. Cela signifie que même en période de difficultés économiques et de réduction d'effectifs, les entreprises mettent l'accent sur la rétention et l'attraction de spécialistes techniques. La situation est encore plus positive pour les startups : les nouvelles entreprises ont embauché 7 % d'ingénieurs de plus qu'en 2019.

Pourquoi les prédictions ne se sont-elles pas réalisées ?

Le cabinet de conseil Challenger, Gray & Christmas avait désigné l'AI comme la cause principale des licenciements en mai. Théoriquement, comme les outils d'AI accélèrent le processus d'écriture du code, un seul ingénieur devrait pouvoir accomplir le travail qui en demandait auparavant plusieurs. Mais en pratique, ces technologies sont devenues un outil supplémentaire pour résoudre des tâches plus complexes plutôt que de remplacer le travail humain.

Asher Bantock, responsable de la recherche chez SignalFire, souligne que si l'AI pouvait réellement remplacer les ingénieurs, les effectifs d'ingénierie auraient été les premiers à chuter drastiquement lors des vagues de licenciements actuelles. Pourtant, les chiffres prouvent le contraire. Actuellement, le nombre d'ingénieurs croît plus rapidement que dans toutes les autres fonctions.

Même si Dario Amodei, dirigeant d'Anthropic, l'une des entreprises leaders en AI, a averti l'année dernière que l'AI pourrait supprimer la moitié des emplois des cols blancs d'ici cinq ans, Peter McCrory, responsable économique de l'entreprise, a admis que l'impact négatif de l'AI sur le marché du travail n'était pas encore perceptible. Le maintien de la demande pour les développeurs hautement qualifiés sur le marché ouzbek fait également partie de cette tendance mondiale.