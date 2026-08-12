Le plus grand rotor de turbine hydraulique au monde installé en Chine

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Le plus grand rotor de turbine hydraulique au monde installé en Chine

L’installation du plus grand rotor de turbine hydraulique au monde a été achevée avec succès dans la centrale hydroélectrique de Chjala, en construction en Chine. Selon ixbt.com, ce projet est considéré comme l’un des complexes d’ingénierie les plus complexes au monde utilisant des groupes hydroélectriques à impulsion. Ixbt.com rapporte cette information.

Le rotor géant installé mesure 9,285 mètres de diamètre et 3,487 mètres de hauteur, pour un poids total atteignant 840 tonnes. À titre de comparaison, les spécialistes estiment que cela équivaut au poids d’environ 560 voitures particulières.

Des solutions d’ingénierie complexes en zone montagneuse

Cette centrale hydroélectrique est construite dans une gorge montagneuse située à près de 3000 mètres d’altitude. En raison du froid extrême, du manque d’oxygène et de l’espace limité, il était impossible d’acheminer les pièces de grandes dimensions en un seul bloc.

Les ingénieurs ont donc mis en place une logistique complexe : les pièces ont été transportées en plusieurs éléments jusqu’au plateau, puis assemblées et soudées directement sur le chantier. L’installation du rotor exigeait une précision au millimètre, car le moindre écart aurait pu provoquer de fortes vibrations de l’équipement à l’avenir.

Puissance du projet et importance écologique

La centrale hydroélectrique de Chjala deviendra un site clé du vaste programme chinois de transport d’électricité depuis le Tibet. Deux groupes hydroélectriques à impulsion, d’une puissance de 500 MW chacun, y seront installés. Il s’agit d’un équipement de cette catégorie utilisé pour la première fois dans le pays.

Contrairement aux turbines hydrauliques classiques, les dispositifs à impulsion sont conçus pour fonctionner avec de très grandes différences de hauteur. À la centrale de Chjala, la hauteur de chute calculée atteindra 671 mètres, et le flux d’eau agira directement sur la roue.

Une fois mise en service à pleine puissance, la centrale pourra produire près de 4 milliards de kW·soat d’électricité par an. Elle permettra ainsi d’économiser environ 1,3 million de tonnes de charbon standard par an et d’éviter le rejet de 3,42 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Turbine HydrauliqueChineCentrale Hydroélectrique de ChjalaIngénierieÉcologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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