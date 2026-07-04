La chaleur d'un AMD Threadripper fait tourner un moteur Stirling du XIXe siècle

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La chaleur d'un AMD Threadripper fait tourner un moteur Stirling du XIXe siècle

Les processeurs modernes à haute performance sont connus non seulement pour leurs calculs complexes, mais aussi pour le dégagement important d'énergie thermique. Dave W. Plummer, ancien ingénieur de Microsoft et l'un des développeurs du système Windows, a décidé d'utiliser cette chaleur à des fins inattendues. Il a fait fonctionner un moteur Stirling, inventé au XIXe siècle, à l'aide de la chaleur dégagée par un système basé sur le processeur AMD Threadripper 3970X à 32 cœurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui en fait état.

Lors de l'expérience, un moteur Stirling miniature a été installé sur la partie chipset de la carte mère du système. Ce dispositif est capable de convertir la chaleur générée par le fonctionnement de l'ordinateur en énergie mécanique. Lorsque le système chauffe, le dispositif capte l'énergie thermique, met le piston en mouvement et commence à faire tourner le volant. Ce processus a démontré une harmonie unique entre les technologies modernes et une idée d'ingénierie vieille de deux siècles.

Moteur Stirling : Histoire et modernité

Le moteur Stirling a été breveté pour la première fois en 1816 et appartient à la catégorie des moteurs à combustion externe. Aujourd'hui, bien que cette technologie soit utilisée dans certains équipements énergétiques et industriels, elle sert le plus souvent dans la vie quotidienne de support pédagogique pour démontrer des processus physiques. Dans la vidéo publiée par Plummer, on peut le voir d'abord faire tourner le volant à la main, après quoi le moteur continue de tourner de manière autonome grâce uniquement à la chaleur dégagée par l'ordinateur.

Selon ixbt.com, de tels modèles de moteurs miniatures peuvent être achetés sur des plateformes de vente comme Amazon pour environ 40 dollars. Ils sont si sensibles qu'ils peuvent fonctionner même grâce à la chaleur d'une tasse de café chaud ou de la paume d'une main. Les processeurs puissants comme l'AMD Threadripper servent de source de chaleur stable et suffisante pour de tels dispositifs.

Expérience d'ingénierie et portée pratique

Il convient de souligner que cette expérience a été menée non pas comme une nouvelle méthode de refroidissement d'ordinateur, mais plutôt comme une démonstration scientifique intéressante. Dave Plummer n'a pas fourni de chiffres précis sur la baisse de température du processeur ou sur l'impact du dispositif sur les performances du système. Néanmoins, cette situation attire l'attention sur la question de la récupération de l'excédent d'énergie dégagé par le matériel informatique.

Actuellement, divers projets existent pour rediriger la chaleur dégagée par les centres de traitement de données et les serveurs puissants vers le chauffage de bâtiments ou le chauffage de l'eau. L'expérience de Plummer a montré la forme la plus simple et visuelle de conversion de l'énergie thermique en mouvement mécanique. De telles approches pourraient à l'avenir stimuler de nouvelles idées pour améliorer l'efficacité énergétique des appareils électroniques.

AMDThreadripperMoteur StirlingTechnologieIngénierie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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