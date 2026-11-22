Quatre étudiants en ingénierie en Nouvelle-Zélandeont obtenu un résultat extraordinaire. Ils ont conçu un robot capable de résoudre un Rubik's Cube 4×4×4 en seulement 9,806 secondes.

L'appareil est conçu pour effectuer des combinaisons complexes beaucoup plus rapidement qu'un humain. Ce résultat démontre les compétences en ingénierie et l'efficacité des solutions techniques des étudiants.

Cependant, ce résultat n'a pas encore été officiellement enregistré comme record. Néanmoins, le projet est devenu l'une des réalisations les plus intéressantes dans le domaine de la technologie et de la robotique.