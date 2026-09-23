L'intelligence artificielle est-elle capable de créer des robots ? Un nouveau test en cours

Des chercheurs de l'Université Harvard et du Massachusetts Institute of Technology ont présenté RLE-Bench, un système de test ouvert évaluant la capacité des agents d'intelligence artificielle à accomplir des tâches d'ingénierie. Selon ixbt.com, cette plateforme est conçue pour tester non seulement les algorithmes de contrôle des réseaux de neurones modernes, mais aussi leur potentiel à concevoir des systèmes robotiques complets, marquant une étape importante dans le développement du secteur. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Alors que de nombreux tests actuels se concentrent principalement sur l'apprentissage d'algorithmes de contrôle prêts à l'emploi, RLE-Bench couvre tout le cycle. Il vérifie simultanément la conception des logiciels, le traitement des données des capteurs, les composants matériels et les interfaces.

Tâches complexes dans quatre domaines principaux

Le nouveau jeu de tests comprend 48 tâches réparties dans 4 domaines principaux. L'agent d'intelligence artificielle doit comprendre en profondeur comment le code logiciel interagit avec les capteurs, les moteurs et les unités mécaniques. Il doit également développer des algorithmes de perception, analyser les données des capteurs et, à terme, concevoir lui-même des éléments robotiques.

Toutes les tâches sont effectuées dans un environnement de simulation spécialisé. L'agent d'intelligence artificielle écrit le code de manière autonome, exécute la solution, analyse les résultats en profondeur et apporte des corrections si nécessaire. Les tâches sont définies en tenant compte des contraintes d'ingénierie réelles : poids, couple, équilibre et géométrie de la structure.

Contraintes d'ingénierie réelles et processus de test

En pratique, le processus de conception est lié à des difficultés sérieuses. Par exemple, dans l'une des tâches, l'intelligence artificielle doit concevoir une plateforme mobile capable de supporter plusieurs manipulateurs récupérant des objets sur des étagères de hauteurs différentes. Bien que la structure puisse paraître parfaite dans l'environnement numérique, elle pourrait être instable et se renverser dans la réalité.

C'est pourquoi les chercheurs dirigés par le professeur Na Li de Harvard et le professeur associé Bo Day du Massachusetts Institute of Technology considèrent cette version comme une première étape. À l'avenir, il est prévu d'étendre RLE-Bench 2.0 en se basant sur des problèmes d'ingénierie réels rencontrés par les roboticiens.

Les experts soulignent que ce nouveau test n'évalue pas la qualité de travail des robots finis, mais spécifiquement la pensée technique de l'intelligence artificielle. Par conséquent, il ne peut être directement comparé aux compétitions de machines physiques comme les « World Humanoid Robot Games » en Chine : dans le premier cas, les capacités intellectuelles de l'IA sont testées, tandis que dans le second, les performances de la technique finie dans des conditions physiques sont examinées.