Crise du personnel à la NASA : Un employé de l'agence sur cinq a démissionné

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis a fait face à une pénurie de personnel sans précédent au cours de la dernière année. Selon un nouveau rapport du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, près de 22 % des employés de l'agence ont quitté leur poste en raison de retraites anticipées et d'autres motifs. Cette situation a un impact négatif direct sur 25 des 36 grands projets de recherche spatiale en cours. C'est ce que rapporte Ixbt.com, rapporte .

Selon les experts, l'effectif actuel n'est pas suffisant pour mener à bien les tâches colossales confiées à la NASA. Parmi les projets les plus touchés figurent le vaisseau spatial habité Orion et le lanceur super-lourd Space Launch System (SLS). Le projet Orion a perdu 10 % de son personnel, tandis que le programme SLS a vu partir près de 20 % de ses spécialistes. Cela alimente les inquiétudes quant à l'avenir de la mission Artemis de retour sur la Lune.

Situation critique au centre Goddard

La situation la plus alarmante en matière de départs de personnel a été observée au Goddard Space Flight Center, où 34 % des employés ont quitté l'agence. Par conséquent, la mission DAVINCI, conçue pour explorer la planète Vénus, a perdu ses spécialistes les plus clés. Actuellement, une partie des travaux préparatoires de cette mission est en cours de révision.

Pour l'instant, le problème de personnel n'a pas eu d'impact critique sur les délais finaux des projets. Selon les données du GAO, seuls deux projets ont vu leur calendrier retardé d'un mois, tandis que la mission IMAP a même été lancée trois mois plus tôt que prévu. Cependant, les coûts financiers augmentent rapidement : les dépassements de budget pour les grands programmes ont atteint 478,2 millions de dollars. La majeure partie de cette somme concerne précisément les projets SLS Block 1B et Orion.

Risques futurs et nouvelle stratégie

Le département des ressources humaines de la NASA a reconnu un manque de spécialistes dans les domaines de l'ingénierie aérospatiale, mécanique, électrique et informatique, ainsi qu'en IT et en cybersécurité. Par exemple, en raison de la pénurie de personnel, la mission Psyche n'a pas été lancée à temps, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires de 132 millions de dollars.

Pour redresser la situation, l'agence prévoit une série de mesures. Notamment, il est prévu de transférer des employés d'organisations contractantes vers des postes permanents et de lancer le programme NASA Force pour attirer temporairement des techniciens. Cependant, la stratégie finale en matière de personnel n'a pas encore été approuvée.

La mise en œuvre de ces plans dépend en grande partie du budget 2027 en discussion au Congrès américain. Si la question du financement n'est pas résolue positivement, l'agence spatiale pourrait rencontrer de sérieux obstacles non seulement pour lancer de nouveaux projets, mais aussi pour achever ceux en cours.