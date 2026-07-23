Ламин Ямалдың финалдан кейінгі ақша бумаларымен түскен суреті желіде пікірталас тудырды
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Финалдық кездесу аяқталғаннан кейін Ламин Ямалдың қатысуымен түсірілген сурет әлеуметтік желілерде тез тарады. Онда футболшы қомақты ақша бумаларының жанында тұрғаны көрінеді.
Бұл кадр жанкүйерлер арасында түрлі сұрақтар мен болжамдар туғызды. Кейбір қолданушылар суреттегі ақшаға қызығушылық танытса, енді біреулері оны жай әзіл немесе мерекеден кейінгі көрініс деп қабылдады.
Алайда суреттің қай жерде және қандай жағдайда түсірілгені туралы нақты ақпарат берілмеді. Ламин Ямаль да әзірге бұл жағдайға қатысты пікір білдірмеді.
Сондықтан желідегі талқылаулар негізінен болжамдарға сүйеніп отыр. Соған қарамастан, сурет қысқа уақыт ішінде көптеген қолданушының назарын аударып, кең таралды.
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