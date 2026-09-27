Balenciaga-ның 450 долларлық аяқ киімі желіде қызу талқыға түсті

·10.2K·Әлем
Balenciaga-ның 450 долларлық аяқ киімі желіде қызу талқыға түсті

Танымал Balenciaga сән үйінің 450 долларлық жаңа аяқ киімі әлеуметтік желілерде қызу пікірталас тудырды. Өзіндік ерекше және бейстандарт дизайнымен көзге түсетін модельдің суреттері түрлі платформаларда тез тарап кетті.

Жаңа модельдің қарапайым аяқ киімдерден өзгеше көрінісі қолданушылардың назарын аударды. Суреттер тарағаннан кейін кейбіреулер оның дизайнын қызықты әрі ерекше деп бағалады.

Ал 450 долларлық бағасы модель төңірегіндегі басты даулы тақырыптардың біріне айналды.

Әлеуметтік желіде қолданушылар аяқ киімнің сыртқы пішінімен қатар оның бағасын да талқылауда. Біреулер мұндай ерекше дизайн үшін жоғары бағаны сән әлеміндегі қалыпты жағдай деп қабылдаса, басқалары 450 долларды аяқ киім үшін тым қымбат деп санайды.

Balenciaga-ның жаңа моделі қысқа уақыт ішінде сәнқойлар мен әлеуметтік желі қолданушыларының назарына ілікті. Әзірге аяқ киім туралы ең басты сұрақ оның дизайнынан гөрі 450 долларлық бағасы төңірегінде өрбуде.

BalenciagaАяқ киім450 долларСән әлеміТалқылау
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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