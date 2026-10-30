Күнде 500 мың шақырымдық орасан зор жарылыс болды — Жер тұрғындарын не күтіп тұр?
Күнде ғарыштық ауқымдағы рекордтық оқиға тіркелді. Жұлдыз бетінде ұзындығы тура 500 мың шақырымға созылған алып протуберанс атқылады. Жер планетасының диаметрінен бірнеше есе үлкен ыстық плазма бұлты Күн тәжінен бөлініп, ашық ғарыш кеңістігіне қарай қозғала бастады.
Бұл бірегей әрі сұрапыл астрономиялық процесті ғалымдар арнайы орбиталық телескоптар арқылы толық бақылап үлгерді. Бақылау нәтижелері мен ықтимал салдары туралы РҒА Ғарыштық зерттеулер институтының (ИКИ РАН) Күн астрономиясы зертханасы ресми мәлімет берді.
Жарылыс ауқымы және траектория бағыты
Алғашқы есептеулерге сәйкес, оқиғаның даму динамикасы келесідей:
Рекордтық өлшем: Күннен атқылаған плазма ағыны 500 мың шақырым қашықтықты алып жатыр, бұл соңғы уақыттағы ең ірі протуберанстардың бірі;
Соққы қаупін азайтқан фактор: Жарылыс Күннің көрінетін дискісінің шеткі (бүйір) бөлігінде орын алды. Бұл фактор плазма бұлтының Жерге тікелей фронтальды және ауыр соққы беру ықтималдығын айтарлықтай төмендетеді;
Жанама соқтығысу: Негізгі зат бүйірге бағытталғанына қарамастан, астрофизиктер плазма шетінің Жер магнитосферасына жанама түрде тию ықтималдығын жоққа шығармайды.
Жер тұрғындарын не күтіп тұр: Байланыстағы үзілістер және магниттік дауыл
Егер плазма бұлтының перифериясы (шеткі қабаттары) планетамыздың магнит өрісіне тиіп өтсе, бірқатар геомагниттік құбылыстар байқалуы мүмкін:
Орташа деңгейдегі магниттік дауыл: Магнитосфераның мазасыздануы салдарынан атмосферада орташа қуаттағы магниттік дауылдар басталуы мүмкін;
Технологиялық әсерлер: Мұндай геомагниттік толқындар жоғары дәлдіктегі навигациялық жүйелерде (GPS) қысқа мерзімді үзілістерді тудырып, жоғары ендіктерде радиобайланыс сапасын төмендетуі мүмкін;
Аспандағы ғажайып — поляр шұғыласы: Оқиғаның жағымды тұсы — атмосфераның жоғарғы қабаттарымен соқтығысу нәтижесінде түнгі аспанда таңғажайып жарқын поляр шұғыласы (Aurora Borealis) пайда болады. Астрономдар бұл әдемі көріністі әдетте мұндай құбылыстар байқалмайтын оңтүстік аймақтарда да көру мүмкіндігі болатынын атап өтті.
Астрофизиктер Күн белсенділігі мен ғарыштық ауа райының өзгеруін үздіксіз бақылауды жалғастыруда.
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