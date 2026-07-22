Неліктен Ламин Ямаль шортын төменірек түсіріп ойнайды? Бұл көпшіліктің қызығушылығын оятты
Ламин Ямальдың шортын басқа футболшыларға қарағанда төменірек киіп, алаңға шығуы жанкүйерлердің назарынан тыс қалмай жүр. Әлеуметтік желілерде бұл жағдайға қатысты түрлі болжамдар айтылғанымен, оның артында ресми немесе медициналық себеп бар екені туралы ақпарат жоқ.
Бұл, ең алдымен, футболшының жеке әдеті және алаңда өзін еркін сезіну тәсілі ретінде қарастырылып отыр. Ямаль шортын сәл төменірек киіп ойнағанды ұнатады, уақыт өте келе бұл оның өзіндік стиліне айналған.
Футболда мұндай әдеттер жиі кездеседі. Кейбір ойыншылар шұлығын төмен түсіріп ойнаса, басқалары ұзын жеңді жейде немесе өзіне ыңғайлы арнайы таңғыштарды таңдайды. Ламин Ямальдың таңдауы да осындай жеке ерекшеліктердің бірі болуы мүмкін.
Футболшы осы уақытқа дейін бұл мәселеге нақты түсініктеме берген жоқ. Сондықтан оның шортын төменірек киюіне қатысты түрлі әңгімелер болжам күйінде қалып отыр.
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