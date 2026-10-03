Ұшаққа «жалғанған» шаш дауы: Эрлинг Холанд ірі әуе компаниясын сотқа берді

·10.4K·Әлем
Ұшаққа «жалғанған» шаш дауы: Эрлинг Холанд ірі әуе компаниясын сотқа берді

«Манчестер Сити» жұлдызды шабуылшысы Эрлинг Холанд Норвегияның танымал Norwegian Air Shuttle әуе компаниясына қарсы сотқа шағым түсірді. Сұрмергеннің мұндай қатаң шешім қабылдауына компанияның креативті деп саналған, бірақ рұқсатсыз жүргізілген жарнамалық науқаны себеп болды.

The Touchline басылымы таратқан ақпаратқа сәйкес, әуе тасымалдаушысы билет сатылымын арттыру мақсатында жұлдызды футболшының жеке бренді мен сыртқы келбетін заңсыз пайдаланған.

Жарнамада не бейнеленген еді?

Әуе компаниясының маркетологтары жарнамалық роликте Холандтың әлемге әйгілі, өзіне тән шаш үлгісін фотомонтаж арқылы тікелей ұшақ суретіне орналастырған:

  • Суреттің үстіне мақтау ретінде: «Біз ешқашан мұншалықты норвегиялық болып көрінбегенбіз!» деген жарнамалық ұран жазылған.

  • Осылайша, компания футболшының жеке имиджі арқылы әуе билеттерін жарнамалаған.

Алайда мұндай жарнама үшін Холандтың өзінен де, оның медиа құқықтарын басқаратын командасынан да келісім алынбаған. Өз имиджіне қатысты құқығының өрескел бұзылғанын көрген шабуылшы мәселені заңды жолмен шешу үшін сот органдарына жүгінді.

Алаңда тоқтаусыз өнімділік

Сот дауына қарамастан, Эрлинг алаңда нағыз гол машинасы болып қалуын жалғастыруда. Шабуылшы 2026/2027 жылғы маусымның басында «Манчестер Сити» сапында өткізген 7 кездесуде қарсыластар қақпасына тура 7 гол соғып, тамаша нәтиже көрсетіп келеді.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиNorwegian Air ShuttleСот дауыФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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