38 жастағы әйел бірден төрт бірдей егіз ұл күтіп отыр

·24.2K·Әлем
38 жастағы әйел бірден төрт бірдей егіз ұл күтіп отыр

Колумбияда 38 жастағы Мария Тапиа бір уақытта төрт бірдей ұл баланы дүниеге әкелуге дайындалуда. Мамандардың айтуынша, мұндай жүктілік шамамен 15 миллион жағдайдың бірінде кездеседі.

Мария жүктіліктің 30-аптасына жетті. Оның құрсағында Мариано, Максимилиано, Эмилиано және Тьяго деп атау жоспарланған төрт сәби дамып келеді. Бұл сирек жағдай Колумбияның Антиокия департаментіндегі Каусия қаласының дәрігерлерін де таңғалдырды.

Қазіргі уақытта Мария мен оның жұбайы Джонатан Сапа Медельин қаласына барды. Онда мамандар сәбилерді қашан және қандай тәсілмен дүниеге әкелу қауіпсіз болатынын анықтайды. Жүктілік жоғары қауіпті деп бағаланғандықтан, ана мен әлі туылмаған балалар дәрігерлердің бақылауында.

Төрт сәбидің де жынысы бірдей

Алғашқы мәліметтерге сәйкес, сәбилер монозиготалы төрт ұрық болып табылады. Яғни, олар бір ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан дамып, кейіннен ол төрт эмбрионға бөлінген.

Джонатан жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында төрт сәбидің бір плацентада, бірақ жеке ұрық қапшықтарында орналасқанын айтқан.

«Олардың барлығы бір плацентада, жеке қапшықтарда орналасқан. Төрт бала да ұл, жынысы бірдей. Дәл осы жайт бұл жүктілікті ерекше сирек етеді», — деді ол.

Жұп алғаш рет төрт бала күтіп отырғанын білгенде, таңғалыстан не айтарын білмей қалған. Джонатан ультрадыбыстық зерттеу кезінде эмбриондарды бірінен соң бірін санағанын еске алады.

«Бір, екі, үш және төрт», — деп еске алды ол.

Ана балаларын бауырына басуды асыға күтуде

Отбасы жүктілікті дәрігерлердің бақылауымен мүмкіндігінше ұзаққа созуға үміттенеді. Бұл сәбилердің туылғанға дейін одан әрі дамуына уақыт береді.

Марияның айтуынша, ол балаларын көруді және бауырына басуды қатты қалайды.

«Мен олармен кездесуді, оларды дүниеге әкелуді және көруді өте қатты қалаймын», — деді ол бейнеүндеуінде.

Хабарларға қарағанда, Марияның жалпы жағдайы жақсы. Алайда іші үлкейген сайын жүру және қозғалу оған қиындап барады.

Мария мен Джонатан балаларының туылуын үлкен қуанышпен күтуде. Олар бұл жүктілікті Құдай берген сый ретінде қабылдайды.

«Әрқашан Құдайға сенеміз және бәрі жақсы аяқталатынына үміттенеміз», — деді Мария.

Мұндай жүктілік 15 миллион жағдайдың бірінде кездеседі

«Need To Know» басылымының хабарлауынша, төрт сәбиді бір уақытта көтеру ана мен балалар үшін түрлі қауіптер мен асқынуларды тудыруы мүмкін. Сол себепті босану уақыты мен тәсілін белгілеуде дәрігерлер әрбір факторды мұқият бағалауы керек.

Акушер-гинеколог Эйлен Оспина Барриос мұндай жағдайдың өте сирек кездесетінін атап өткен.

«Мұндай оқиғаның ықтималдығы 15 миллион жүктіліктің бірін құрайды», — деді маман.

Колумбияның ұлттық статистика агенттігі — DANE мәліметтеріне сәйкес, 2025 жылы елде төрт егіздің туылуына қатысты алты жағдай тіркелген. Алайда олардың ешқайсысында төрт сәби де бір ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан дамыған бірдей ұл балалар болмаған.

Сондай-ақ, Колумбияда монозиготалы төрт егіздің туылғаны туралы бұрынғы расталған жағдайлар белгісіз.

Ғалымдар бір эмбрионның қандай себептермен төрт эмбрионға бөлініп кететінін әлі толық анықтамаған. Сол себепті Марияның жүктілігі медициналық тұрғыдан ерекше назар аударуға лайық.

Ендігі кезекте отбасы мен дәрігерлердің басты мақсаты — ананың денсаулығын сақтау және төрт сәбидің дүниеге аман-есен келуін қамтамасыз ету.

Мария ТапиаТөрттік жүктілікАнтиокияDANEКолумбия
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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