Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!

·40.5K·Мәдениет
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!

Республика көлемінде кішкентай қыздар арасында алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» сұлулық байқауының жеңімпазы анықталды. Бірінші орынды Ширин Шамсиева иеленді. Енді оны Өзбекстан атынан халықаралық байқауға қатысу кезеңі күтіп тұр.

Бірінші орын Ширин Шамсиеваға бұйырды

Байқау қорытындысы бойынша Ширин Шамсиева республикалық кезеңде бірінші орынға ие болды.

Осы нәтижесімен жас қатысушы халықаралық сұлулық байқауында Өзбекстанның атынан өнер көрсету құқығына ие болды.

Ширин Шамсиеваның келесі өнер көрсетуі енді халықаралық сахнада өтеді.

Алда халықаралық байқау бар

Тәж киген жас қыз және оның жанында күлімсіреп тұрған әйел.

Енді Ширин Өзбекстан атынан басқа елдердің өкілдері қатысатын халықаралық байқауға қатысады.

Оның алдында:

• халықаралық кезеңге дайындық;

• Өзбекстан атынан сахнаға шығу;

• жаңа қатысушылармен бәсекелесу міндеті тұр.

Жас жеңімпаз үшін жаңа кезең

«Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауындағы жеңіс Ширин үшін республикалық байқаудың аяқталуы болса, халықаралық сахнаға шығу жаңа кезеңнің басталуы болмақ.

Сіздің ойыңызша, Ширин Шамсиева халықаралық байқауда қандай нәтиже көрсетеді? Пікіріңізді қалдырып, жаңалықты Telegram-да жақындарыңызбен бөлісіңіз.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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